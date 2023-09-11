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Просроченные лекарства и плохое питание: в детских учреждениях Жетысуской области выявили ряд нарушений

Просроченные лекарства и плохое питание: в детских учреждениях Жетысуской области выявили ряд нарушений Фото: Zakon.kz
Сразу в нескольких детских садах, лагерях и центрах для детей-инвалидов выявили ряд серьезных нарушений. Прокуратура Жетысуской области поделилась результатами проверки, сообщает Zakon.kz

После окончания каникул для школьников стало ясно, что летний лагерь "Жансая" в Алакольском районе работал весь сезон без заключения санитарно-эпидемиологического контроля. А центр социальных услуг "Сенім" для детей с инвалидностью в Сарканском районе принял на работу преподавателя с поддельным дипломом.

"По материалам прокуратуры полицией начато досудебное расследование по статье 385 части 3 УК РК ("Использование заведомо подложного документа"). Установлены и другие нарушения. В частности, в отдельных детских учреждениях выявлены факты хранения просроченных лекарственных средств, не соблюдаются нормы ежедневного рациона питания для детей (в меню отсутствуют блюда из свежих овощей). По всем нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора", – сообщили в пресс-службе прокуратуры Жетысуской области.

И это не весь спектр нарушений. Практически во всех детских учреждениях выявлены нарушения норм технической и противопожарной безопасности. По каждому из недочетов будут приняты строгие меры, а виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее стало известно, что в Талгарском районе Алматинской области десятилетний школьник пытался покончить с собой, выпив пачку таблеток. На отчаянный шаг ребенок пошел после издевательств и травли в школе.

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