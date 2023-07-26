Гибель от падения из окна: в Актау маму малыша поставили на учет в полиции

После гибели четырехлетнего малыша, который выпал окна на пятом этаже, полицейские поставили мать ребенка на учет. Педагоги же приняли решение оказать женщине психологическую помощь, сообщает Zakon.kz.

В Актау рассмотрели случай, когда четырехлетний малыш выпал из окна на пятом этаже. В отделе образования города отметили, что на заседании было принято оказать маме погибшего ребенка психологическую помощь, пишет InAktau.

"(Женщина) нормальная, спокойная, адекватная, не пьет, не употребляет. Не ругалась, выглядела как человек в трауре. Спросили, нужна ли какая-либо помощь, ответила, что ничего не надо. Но психологическая помощь в таком случае обязательна. Комиссия решила оказать ей помощь психологическом центре", – рассказали в пресс-служба отдела образования Актау.

В полиции рассказали, что женщину после трагического случая поставили на учет за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Отмечается, что у женщины было пять детей.

Трагический случай произошел 10 июня. Около 13:00 в 6 микрорайоне Актау четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажного дома. В квартире на пятом этаже трое детей остались без родителей. один ребенок выпал из открытого окна, в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Позднее он скончался от травм.

Ранее стало известно, что воспитателя одного из детских садов города Алтай Восточно-Казахстанской области уволили после того, как во время тихого часа ребенок выпал из окна дошкольного заведения.