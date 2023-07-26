Бизнес сохраняет радиочастоты за собой: чем закончился судебный процесс

Попытка МЦРИАП отнять частоты у "ВОСТОКТЕЛЕКОМ" признана незаконной. Таким решением закончился судебный процесс, в рамках которого малый оператор отстаивал свое право продолжать предоставлять связь для сельских населенных пунктов.

ТОО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ" уже не первый год занимается связью для сельских населенных пунктов. Для этого государство выдало компании радиочастоты 800 МГц, на которых и запускали услуги по технологии FWA (fixed wireless access) – это что-то вроде большого стационарного роутера с внешними антеннами для лучшего приема сигнала.

Идеально для того, чтобы обеспечить связью села и в рамках государственного курса на всеобщую цифровизацию. При этом стоит отметить, что ТОО "ВОСТОКТЕЛЕКОМ" не является оператором сотовой связи (у компании нет лицензии и прав оказывать такие услуги, она не состоит в соответствующем реестре), а полученные частоты использует по указанному выше назначению.



И вот несколько месяцев назад эти частоты вдруг срочно понадобились МЦРИАП. Основным аргументом для изъятия стало "неисполнение частотных обязательств".

Каких именно, объяснить сложно, но подразделения Министерства цифрового развития и инноваций – Комитет телекоммуникаций, РГП "Государственная радиочастотная служба" и региональные инспекции связи – с небывалым, т.е. инновационным, рвением приступили к делу по изъятию частот "ВОСТОКТЕЛЕКОМА". Не иначе как "во имя цифрового развития". "Инновационность" заключается еще и в том, что ни разу ранее государство не пыталось отнять частоты у операторов. Максимум – убеждали делиться, как было при покупке "Казахтелекомом" операторов Tele2/Altel и Kcell, когда условием согласования сделки со стороны антимонопольного органа была передача части частот Группы в совместное использование Beeline.

Но все бывает в первый раз. И частоты неожиданно понадобились именно в тот момент (что, вероятно, всего лишь совпадение), когда очень активно стали появляться громкие заявления о желании создать в стране нового оператора связи с некой технологией (не имеющий аналогов в мире), не требующей вложений в дорогостоящую инфраструктуру.

И вот чтобы как-то обосновать "изъятие", включился механизм проверок. Стали проводить замеры и составлять протоколы о нарушениях, но указывали в них часть КОАП (Кодекс об административных правонарушениях), применяемую к сотовым операторам. Что до замеров, то проводились они без необходимых методик. Например, не существует методик для замеров FWA, их не разрабатывали и, соответственно, не утвердили. При этом один инспектор сумел составить протокол для населенного пункта, находясь в этот момент в другом городе.

"ВОСТОКТЕЛЕКОМ" решил отстоять свои права в суде. И победил. Но почему это важно для всех граждан страны? Потому что суд поддержал законность и встал на сторону оператора, таким образом чуть ли не впервые продемонстрировав бизнес-сообществу, как Казахстана, так и потенциальных зарубежных инвесторов, что РК становится страной, где поддержка и развитие бизнеса приветствуются и будут поддержаны государством. А законное использование ресурсов для обеспечения граждан тем или иным удобством не будет попираться ради сомнительных авантюр.

При этом победа знаковая еще и тем, что мало кто в нее верил. Вот цитата президента Токаева (2019 г.): "В публично-правовых спорах при обжаловании решений и действий органов власти граждане зачастую находятся в неравных условиях. Их возможности несоизмеримы с ресурсами госаппарата".

Это подтверждает и информация из недавней статьи кандидата юридических наук Дамира Абдугалиева, председателя судебной коллегии по административным делам суда города Астаны, где указывался процент выигрыша граждан против госорганов – всего 15%. Хорошие шансы для игры в лотерею, если играешь не на последние деньги. Но не для того, у кого государство захотело что-то отнять.

На этот раз разбирательства завершились в пользу бизнеса, что может стать прецедентом для развития других отраслей и сохранит инвестиционную привлекательность Казахстана. При этом не навредит развитию цифровизации, а села останутся со связью.

Партнерский материал