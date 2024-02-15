ДТП с автобусами в Алматы: алматинец предложил Досаеву решение проблемы

В Алматы произошло два крупных ДТП с автобусами, в одном из которых погибли люди. Алматинец предложил акиму решение проблемы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Свое предложение он озвучил на встрече акима Алматы с населением Ауэзовского района.

"Я предлагаю взять во внимание создание надземных путей, то есть надземные кабинки для перевозки пассажиров. Западный опыт доказал, что это очень выгодно со всех стороны и решает несколько проблем – пробки, экологию, ДТП. Я бы сам пользовался такими автобусами, но их нет. В качестве эксперимента можно попробовать на магистральных улицах, к примеру, по Толе би", – предложил алматинец.

Ерболат Досаев отметил, что акимат работает над решением транспортных проблем города. И уже утвержден мастер-план транспортного каркаса, в котором учли разные виды транспорта, в том числе и метро, линии LRT и BRT.

"Я могу рассмотреть, что предлагают. Мы в этом году начнем BRT по Райымбека и Желтоксан. Мы будем закупать автобусы с кабинками, помимо этого, в районе 7 горбольницы в этом году будет начато строительство ТПУ – это большая остановка с учетом, что люди на проезжей части не будут стоять", – добавил руководитель Управления городской мобильности Алматы Сагындык Телибаев

13 февраля в Алматы произошло ДТП с тремя автобусами, в результате которого пострадали 17 человек.

Ранее 22 декабря 2023 года в Алматы произошло еще одно жуткое ДТП. Автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке, погибли три человека.

