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Новый сквер в Алматы: где его построили и что там есть

Новый сквер в Алматы: где его построили и что там есть, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 09:25 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы по просьбам жителей в мкр. Алатау на заброшенном участке построен новый сквер площадью 0,8 га. Об этом 17 октября 2024 года рассказали в акимате южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Ранее участок, расположенный по ул. Ибрагимова, был заброшенным, а теперь здесь создано новое общественное пространство.

"По проекту проведены комплексные работы: установлены новые игровые и спортивные комплексы, скейт-площадка. Для комфортного отдыха предусмотрена зона отдыха, оборудованная беседками и скамьями. Особое внимание уделено озеленению территории общей площадью 0,6 га: высажены различные виды деревьев и цветов. Для поддержания здорового вида и ухода за насаждениями предусмотрена система автоматического полива".Пресс-служба акимата Алматы

Также на территории сквера проведены сети водоснабжения, наружное освещение для обеспечения безопасности и предусмотрено техническое помещение для обслуживания объектов инфраструктуры.

Новый сквер в Алматы: где его построили и что там есть, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2024 09:25

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Власти напомнили, что мкр. Алатау находится в 25 км от Алматы. Образован в 1957 году. Ранее Алатау был поселком и входил в состав Алматинской области. Около 30 лет назад был присоединен к Медеускому району Алматы, и получил статус "микрорайон".

Сегодня жилой массив растет и развивается. В этом году для жителей был введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс общей площадью 7,3 тыс. кв. м мощностью 149 человек в смену.

По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в 2025 году здесь начнется строительство сетей водоснабжения и водоотведения. Кроме того, на следующий год запланирована реконструкция здания государственной больницы "Алатау". Также в планах начать реализацию проекта, рассчитанного на два года, по реконструкции Дома культуры. По проекту здесь предусмотрено размещение комьюнити-центра для местных жителей.

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