Кому в Казахстане будут присуждать гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары"

Приказом министра информации и общественного развития от 17 июля 2023 года утверждены Правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" (Поколение независимости), сообщает Zakon.kz.

Целью присуждения гранта является государственная поддержка новых и действующих инициатив молодых людей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи.

Претендентовать на получение гранта может гражданин Республики Казахстан в возрасте от 14 до 35 лет, подавший заявку на участие в конкурсе.

Размер и количество гранта определяется уполномоченным органом ежегодно. Срок использования гранта составляет не более одного года.

Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив по следующим направлениям:

"Наука" – для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;

"Культура" – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

"Информационные технологии" – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;

"Бизнес" – для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;

"Медиа" – для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.

Как проводится конкурс

Конкурс проводится в два этапа:

первый этап – прием и рассмотрение конкурсных заявок уполномоченным органом;

второй этап – оценка конкурсных заявок и определение победителей конкурсной комиссией.

Предусматривается, что все расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсной заявки на участие в конкурсе, несет претендент.

Конкурсные заявки принимаются на государственном и русском языках и должны содержать:

описание проекта;

видео (не более 60 секунд) или презентацию проекта (не более 10 слайдов);

проект сметы расходов;

сведения об интеллектуальной собственности (при наличии);

копию удостоверения личности или свидетельство о рождении.

Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится на принципах открытости, прозрачности и проходят в режиме онлайн-трансляций на интернет-ресурсе и официальных аккаунтах в социальных сетях уполномоченного органа.

Как получить грант

Победитель конкурса открывает лицевой счет в банках второго уровня и представляет в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса в уполномоченный орган справку о наличии и номере банковского счета для перечисления гранта.

Лицевой счет в банках второго уровня открывается грантополучателем специально для перечисления гранта.

Уполномоченный орган на основании протокола об итогах конкурса после предоставления грантополучателем справки о наличии и номере банковского счета заключает с грантополучателем договор.

При этом уполномоченный орган осуществляет мониторинг в течение одного года за целевым использованием средств гранта, в том числе по представленному отчету грантополучателя.

При выявлении нецелевого использования гранта уполномоченный орган в письменной форме уведомляет грантополучателя о нарушении условий договора и необходимости возврата полной суммы гранта.

Грантополучатель должен вернуть средства в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.

При невозврате грантополучателем средств в установленный срок, они подлежат взысканию в порядке гражданского судопроизводства.

Не подлежат возврату средства в следующих случаях:

смерти грантополучателя;

признании грантополучателя безвестно отсутствующим или объявлении умершим;

признании грантополучателя недееспособным.

Приказ вводится в действие с 5 августа 2023 года.