Кому в Казахстане будут присуждать гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары"
Целью присуждения гранта является государственная поддержка новых и действующих инициатив молодых людей, направленных на формирование сообщества активной творческой молодежи.
Претендентовать на получение гранта может гражданин Республики Казахстан в возрасте от 14 до 35 лет, подавший заявку на участие в конкурсе.
Размер и количество гранта определяется уполномоченным органом ежегодно. Срок использования гранта составляет не более одного года.
Гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив по следующим направлениям:
- "Наука" – для реализации новых научных проектов и исследований в приоритетных секторах науки;
- "Культура" – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;
- "Информационные технологии" – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;
- "Бизнес" – для реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики;
- "Медиа" – для реализации новых медиа-проектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.
Как проводится конкурс
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – прием и рассмотрение конкурсных заявок уполномоченным органом;
второй этап – оценка конкурсных заявок и определение победителей конкурсной комиссией.
Предусматривается, что все расходы, связанные с подготовкой и представлением конкурсной заявки на участие в конкурсе, несет претендент.
Конкурсные заявки принимаются на государственном и русском языках и должны содержать:
- описание проекта;
- видео (не более 60 секунд) или презентацию проекта (не более 10 слайдов);
- проект сметы расходов;
- сведения об интеллектуальной собственности (при наличии);
- копию удостоверения личности или свидетельство о рождении.
Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится на принципах открытости, прозрачности и проходят в режиме онлайн-трансляций на интернет-ресурсе и официальных аккаунтах в социальных сетях уполномоченного органа.
Как получить грант
Победитель конкурса открывает лицевой счет в банках второго уровня и представляет в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах конкурса в уполномоченный орган справку о наличии и номере банковского счета для перечисления гранта.
Лицевой счет в банках второго уровня открывается грантополучателем специально для перечисления гранта.
Уполномоченный орган на основании протокола об итогах конкурса после предоставления грантополучателем справки о наличии и номере банковского счета заключает с грантополучателем договор.
При этом уполномоченный орган осуществляет мониторинг в течение одного года за целевым использованием средств гранта, в том числе по представленному отчету грантополучателя.
При выявлении нецелевого использования гранта уполномоченный орган в письменной форме уведомляет грантополучателя о нарушении условий договора и необходимости возврата полной суммы гранта.
Грантополучатель должен вернуть средства в течение 30 календарных дней со дня получения уведомления.
При невозврате грантополучателем средств в установленный срок, они подлежат взысканию в порядке гражданского судопроизводства.
Не подлежат возврату средства в следующих случаях:
- смерти грантополучателя;
- признании грантополучателя безвестно отсутствующим или объявлении умершим;
- признании грантополучателя недееспособным.
Приказ вводится в действие с 5 августа 2023 года.