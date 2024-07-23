В Казахстане изменились правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"
Так, гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив гражданам РК по следующим направлениям:
- "Наука" – для реализации новых научных проектов и исследований;
- "Культура" – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;
- "Информационные технологии" – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;
- "Бизнес" – для реализации новых бизнес-идей;
- "Медиа" – для реализации новых медиапроектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.
Также добавлено новое направление: "Волонтерство" – для реализации волонтерских проектов (инициатив), направленных на решение актуальных социальных проблем.
Необходимо выбрать одно из указанных направлений.
Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится на принципах открытости и прозрачности с использованием аудио- и (или) видеофиксации.
Конкурсные заявки принимаются на государственном или русском языках и должны содержать:
- описание проекта по форме;
- видео (не более 60 секунд) или презентацию проекта (не более десяти слайдов);
- проект сметы расходов;
- сведения об интеллектуальной собственности (при наличии);
- копию удостоверения личности или свидетельства о рождении.
При этом уточняется, что при представлении неполного пакета документов, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения конкурсной заявки, уполномоченный орган направляет претенденту на электронный адрес, указанный в конкурсной заявке претендента, уведомление о необходимости приведения конкурсной заявки в соответствие требованиям, не более одного раза.
При неприведении конкурсной заявки в соответствие с указанными требованиями в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченный орган возвращает конкурсную заявку претенденту.
Конкурсные заявки рассматриваются уполномоченным органом не более одного месяца после завершения срока приема конкурсных заявок, указанного в информационном сообщении о проведении конкурса.
Затем конкурсные заявки направляются в течение пяти рабочих дней после завершения срока рассмотрения конкурсных заявок уполномоченным органом на рассмотрение конкурсной комиссии.
Пункт от том, что при нераскрытии претендентом в конкурсной заявке основной идеи проекта, его социального эффекта, ожидаемых результатов и при возникновении дополнительных вопросов у конкурсной комиссии к проекту по решению председателя конкурсной комиссии производится заслушивание докладов претендентов вместе с презентациями очно или дистанционно, – исключен.
Также уточняется, что лицевой счет в банках второго уровня открывается грантополучателем отдельно для перечисления гранта.
Приказ вводится в действие с 3 августа 2024 года.
Ранее мы рассказали, кому и как в Казахстане будут присуждать гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары".