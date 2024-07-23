В Казахстане изменились правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары"

Приказом министра культуры и информации внесены изменений и дополнений в правила присуждения гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" ("Поколение независимости"), сообщает Zakon.kz.

Так, гранты присуждаются на конкурсной основе для реализации новых идей и инициатив гражданам РК по следующим направлениям:

"Наука" – для реализации новых научных проектов и исследований;

"Культура" – для реализации проектов, направленных на популяризацию культурного наследия Казахстана, продвижение народных культурных традиций и искусства;

"Информационные технологии" – для реализации и разработки новых IT-решений и проектов, в том числе начинающих стартап-проектов;

"Бизнес" – для реализации новых бизнес-идей;

"Медиа" – для реализации новых медиапроектов, в том числе проектов по созданию познавательного, полезного, интересного контента для молодежи.

Также добавлено новое направление: "Волонтерство" – для реализации волонтерских проектов (инициатив), направленных на решение актуальных социальных проблем.

Необходимо выбрать одно из указанных направлений.

Итоговое заседание конкурсной комиссии проводится на принципах открытости и прозрачности с использованием аудио- и (или) видеофиксации.

Конкурсные заявки принимаются на государственном или русском языках и должны содержать:

описание проекта по форме;

видео (не более 60 секунд) или презентацию проекта (не более десяти слайдов);

проект сметы расходов;

сведения об интеллектуальной собственности (при наличии);

копию удостоверения личности или свидетельства о рождении.

При этом уточняется, что при представлении неполного пакета документов, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения конкурсной заявки, уполномоченный орган направляет претенденту на электронный адрес, указанный в конкурсной заявке претендента, уведомление о необходимости приведения конкурсной заявки в соответствие требованиям, не более одного раза.

При неприведении конкурсной заявки в соответствие с указанными требованиями в течение двух рабочих дней со дня получения уведомления уполномоченный орган возвращает конкурсную заявку претенденту.

Конкурсные заявки рассматриваются уполномоченным органом не более одного месяца после завершения срока приема конкурсных заявок, указанного в информационном сообщении о проведении конкурса.

Затем конкурсные заявки направляются в течение пяти рабочих дней после завершения срока рассмотрения конкурсных заявок уполномоченным органом на рассмотрение конкурсной комиссии.

Пункт от том, что при нераскрытии претендентом в конкурсной заявке основной идеи проекта, его социального эффекта, ожидаемых результатов и при возникновении дополнительных вопросов у конкурсной комиссии к проекту по решению председателя конкурсной комиссии производится заслушивание докладов претендентов вместе с презентациями очно или дистанционно, – исключен.

Также уточняется, что лицевой счет в банках второго уровня открывается грантополучателем отдельно для перечисления гранта.

Приказ вводится в действие с 3 августа 2024 года.

Ранее мы рассказали, кому и как в Казахстане будут присуждать гранты "Тәуелсіздік ұрпақтары".