"Это какой-то космос": невероятно красивые облака восхитили казахстанцев

Алматинский фотограф Дмитрий Доценко накануне, 25 июля 2023 года, опубликовал видео с невероятно красивыми облаками над горами, которое восхитило казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Роликом он поделился на своей странице в Instagram.

"Это были невероятно красивые облака над горами. Стремительно появлялись, как лавина, и тут же растворялись в небе", – написал под видео Дмитрий Доценко.

Кадры с "небесной лавиной", сделанные над горами Тянь-Шаня, восхитили пользователей Сети:

"Как вулкан".

"Волшебство".

"Невероятно!"

"Очень красиво!"

"Небесная лавина. Завораживает".

"Это какой-то космос! Невероятно красиво!"

"Восхитительно! Отличная работа, как и всегда!"

"Спасибо Вам за вашу работу. Нереально красиво".

"Творятся чудеса природы на глазах. Классные фотографии".

"Это так красиво! Каждая Ваша фотография красуется на экране телефона".

Некоторые из комментаторов не поверили своим глазам и подумали, что на видео "какая-то постановка".

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