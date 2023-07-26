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"Это какой-то космос": невероятно красивые облака восхитили казахстанцев

"Это какой-то космос": невероятно красивые облака восхитили казахстанцев Фото: скриншот видео
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко накануне, 25 июля 2023 года, опубликовал видео с невероятно красивыми облаками над горами, которое восхитило казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Роликом он поделился на своей странице в Instagram.

"Это были невероятно красивые облака над горами. Стремительно появлялись, как лавина, и тут же растворялись в небе", – написал под видео Дмитрий Доценко.

Кадры с "небесной лавиной", сделанные над горами Тянь-Шаня, восхитили пользователей Сети:

  • "Как вулкан".
  • "Волшебство".
  • "Невероятно!"
  • "Очень красиво!"
  • "Небесная лавина. Завораживает".
  • "Это какой-то космос! Невероятно красиво!"
  • "Восхитительно! Отличная работа, как и всегда!"
  • "Спасибо Вам за вашу работу. Нереально красиво".
  • "Творятся чудеса природы на глазах. Классные фотографии".
  • "Это так красиво! Каждая Ваша фотография красуется на экране телефона".

Некоторые из комментаторов не поверили своим глазам и подумали, что на видео "какая-то постановка".

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