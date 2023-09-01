Фотограф показал, как выглядели алматинские горы в последний день лета

Накануне, 31 августа 2023 года, алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал видео и серию фотографий величественных гор южной столицы, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram фотограф отметил, что "последний день лета подарил алматинцам невероятный вид на горы!"

"Я сделал фотографии вершин в облаках с разных ракурсов, такие моменты для пейзажного фотографа упускать нельзя", – написал Дмитрий Доценко.

Фолловеры фотографа, как и всегда, были в восторге от видео и снимков алматинских гор. Они поблагодарили Доценко за потрясающие кадры:

"Как всегда, фото на высоте".

"Самые лучшие кадры – это у вас".

"Такую красоту было невозможно не заметить".

"Интересное видео! Фотографии просто супер!"

"Седьмое фото – огонь. Как "слоеный пирог", столько цвета".

"Тоже сняла видео. Величие наших гор и невероятное небо".

"Какой необыкновенно красивый город и классный фотограф".

"В каком же красивом городе вы живете! Привет из Караганды".

"Сегодня горы были потрясающие, здорово, что словили их такими!"

"На четвертом снимке очень загадочное облако, как летящая фигура".

"Я ехал в автобусе и смотрел, наслаждался. Подумал, фотографы точно будут делать фото".

"С Малой Станицы было очень красиво, как белый шлейф между холмами и верхушками гор".

"Какие шикарные кадры, Дмитрий! Вы – талантище! Не каждый может такую красоту запечатлеть!"

"Те редкие денечки, когда после дождя смог опускается и открываются просто огненные горные виды".

"Спасибо Вам. Я тоже заметила, после работы сидела в автобусе и смотрела на горы и облака. Так красиво было".

"А мы с семьей в бинокль смотрели на эту красоту. И я думала, вот бы Дмитрий Доценко это сфотографировал, и вот, пожалуйста".

"Ехала сегодня за рулем, когда увидела наши горы с туманом, так жалко было, что не могу сфотать, а потом подумала, что Дмитрий точно сфотографирует и выложит".

Другие отметили, что и сегодня, 1 сентября, утром видны были "горы с этими облаками".

Ранее Дмитрий Доценко опубликовал снимки второго августовского полнолуния – самого большого суперлуния 2023 года.