Фотограф показал, как выглядели алматинские горы в последний день лета
Фото: Instagram/dots_foto, коллаж Zakon.kz
Накануне, 31 августа 2023 года, алматинский фотограф Дмитрий Доценко опубликовал видео и серию фотографий величественных гор южной столицы, сообщает Zakon.kz.
На своей странице в Instagram фотограф отметил, что "последний день лета подарил алматинцам невероятный вид на горы!"
"Я сделал фотографии вершин в облаках с разных ракурсов, такие моменты для пейзажного фотографа упускать нельзя", – написал Дмитрий Доценко.
Фолловеры фотографа, как и всегда, были в восторге от видео и снимков алматинских гор. Они поблагодарили Доценко за потрясающие кадры:
- "Как всегда, фото на высоте".
- "Самые лучшие кадры – это у вас".
- "Такую красоту было невозможно не заметить".
- "Интересное видео! Фотографии просто супер!"
- "Седьмое фото – огонь. Как "слоеный пирог", столько цвета".
- "Тоже сняла видео. Величие наших гор и невероятное небо".
- "Какой необыкновенно красивый город и классный фотограф".
- "В каком же красивом городе вы живете! Привет из Караганды".
- "Сегодня горы были потрясающие, здорово, что словили их такими!"
- "На четвертом снимке очень загадочное облако, как летящая фигура".
- "Я ехал в автобусе и смотрел, наслаждался. Подумал, фотографы точно будут делать фото".
- "С Малой Станицы было очень красиво, как белый шлейф между холмами и верхушками гор".
- "Какие шикарные кадры, Дмитрий! Вы – талантище! Не каждый может такую красоту запечатлеть!"
- "Те редкие денечки, когда после дождя смог опускается и открываются просто огненные горные виды".
- "Спасибо Вам. Я тоже заметила, после работы сидела в автобусе и смотрела на горы и облака. Так красиво было".
- "А мы с семьей в бинокль смотрели на эту красоту. И я думала, вот бы Дмитрий Доценко это сфотографировал, и вот, пожалуйста".
- "Ехала сегодня за рулем, когда увидела наши горы с туманом, так жалко было, что не могу сфотать, а потом подумала, что Дмитрий точно сфотографирует и выложит".
Другие отметили, что и сегодня, 1 сентября, утром видны были "горы с этими облаками".
Ранее Дмитрий Доценко опубликовал снимки второго августовского полнолуния – самого большого суперлуния 2023 года.
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