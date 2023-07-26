Роман Скляр: На руднике Бестобе начнут работы по откачке воды

Акмолинскую область с рабочей поездкой посетил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Вице-премьер оценил ход подготовки к отопительному сезону и реализацию проекта по расширению водопроводных очистных сооружений Кокшетау.

По данным сайта главы правительства, аким области Ермек Маржикпаев отметил, что будущий год для города будет юбилейным. Кокшетау исполняется 200 лет. На сегодня намечены большие планы по благоустройству города.

Далее состоялась встреча с инициативной группой жителей поселка Бестобе. Жителями поселка были подняты вопросы по трудоустройству и дальнейшей судьбы рудника.

Работникам предприятия ТОО "Казахалтын" предложены имеющиеся вакансии на промышленных предприятиях города и активные меры занятости, а также социальные выплаты по потере работы до 6 месяцев.

Первый заместитель премьер-министра проинформировал, что данный вопрос находится на контроле в правительстве.

"Мы действуем в рамках закона и в интересах народа. В августе после установки насосов и труб на руднике Бестобе начнут работы по откачке воды", – отметил первый заместитель премьер-министра.

Фото: primeminister.kz

На первых этапах восстановительных работ задействованы более 320 человек. По информации компании АО "АК Алтыналмас", которому принадлежит рудник Бестобе, по мере откачки воды и появления доступа к новым горным горизонтам будет дополнительно привлечено порядка 300 шахтеров из числа местного населения. На работу будут привлекать необходимое количество работников для восстановления предприятия с полной оплатой труда. Остальным незадействованным работникам предлагаются варианты трудоустройства на других производственных площадках АО "АК Алтыналмас" и корпорации "Казахмыс".

"Акиматом области будут приняты все необходимые меры по трудоустройству лиц, оставшихся без работы", – подытожил Роман Скляр.