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На месяц частично ограничат проезд по проспекту Райымбека в Алматы

На месяц частично ограничат проезд по проспекту Райымбека в Алматы Фото: pixabay
В Алматы на месяц частично ограничат проезд по участку пр. Райымбека из-за плановых работ на трубопроводе, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети":

"С 22:00 28 июля по 27 августа в Жетысуском районе Алматы будет закрыто движение для автомототранспорта по пр. Райымбека – от ул. Байзакова до ул. Казакова в западном направлении".

В компании пояснили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности при проведении плановых работ на трубопроводе, пролегающем под проезжей частью названного дорожного сегмента.

"Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть пути объезда указанного участка", – обратились к гостям и жителям южной столицы в пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети".

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