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Общество

В Алматы на ночь перекроют участок проспекта Райымбека

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 17:38 Фото: Zakon.kz
В Алмалинском районе временно ограничат движение на одном из участков пр. Райымбека, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 30 мая 2025 года, рассказали в ТОО "Алматинские тепловые сети"

"С 23:00 30 мая до 08:00 31 мая в Алмалинском районе Алматы движение автотранспорта будет частично ограничено на пр. Райымбека – от ул. Емцова до ул. Н. Тлендиева в восточном направлении. Движение в западном направлении останется открытым".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Фото: ТОО "Алматинские тепловые сети"

В компании уточнили, что временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности ремонтных работ на участке магистрального трубопровода, введенного в эксплуатацию в 1982 году, в рамках подготовки сетей теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

"Приносим извинения и просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", – заключили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 17:38
367 земельных участков изымут у алматинцев для пробивки проспекта Райымбека

Ранее акимат Алматы сделал заявление по пробивке пр. Абая. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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