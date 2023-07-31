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Что такое экзотический отдых по-алматински

Что такое экзотический отдых по-алматински Фото: Hawaii&Miami
Лето наступило, но более предусмотрительные коллеги вас опередили и заранее "разобрали" самое горячее время для отпуска? Не расстраивайтесь, выход можно найти всегда. Давайте, вместе посмотрим, как можно устроить себе настоящее приключение, что называется "не отходя далеко от дома".

На самом деле у вас масса вариантов, вы можете пойти с друзьями в горы, устроить пикник на природе, съездить на рыбалку, отправиться на "тихую" охоту и набрать полные корзины ягод. И это лишь самая малая часть летних развлечений, которые сразу приходят на ум.

Но, если вы любитель водной стихии и морского бриза, то к вашим услугам самый настоящий экзотический остров - аквапарк Hawaii&Miami. Кстати, находится это волшебное место действительно недалеко от дома - в крупнейшем молле страны Апорт, слышали о таком? Уверены, не только слышали, но и не раз бывали там. Добраться до него можно легко как на общественном, так и на личном транспорте, и проблем с парковкой у вас не будет.

Что вас ждет в Hawaii&Miami? Сейчас расскажем, к чему вам готовиться. Во-первых, если вы мечтали когда-нибудь попасть на Гавайские острова, то ваша мечта однозначно сбудется, ведь создатели постарались максимально повторить экзотическую атмосферу острова. Здесь найдутся развлечения для всех членов семьи. Поехали?

Начнем с самых маленьких и любимых посетителей аквапарка. Специально для них есть интерактивная зона и разнообразные горки. Ваши дети оценят яркие и безопасные аттракционы и точно еще долго не захотят уходить оттуда.

Что такое экзотический отдых по-алматински

Фото: Hawaii&Miami


Не забыли здесь и о любителях острых ощущений. К их услугам два уникальных волновых бассейна, у одного из которых 14 видов волн! Где вы такие такое еще видели? А также 12 водных аттракционов, среди которых 3 экстремальные закрытые горки "Рафтинг", "Анаконда" и "Камикадзе" высотой до 20 метров (естественно, с учетом возрастных ограничений) и семейная горка "Быстрая река" (уже от одного названия захватывает дух).


И это еще не все. Хотите окунуться в атмосферу нереального релакса? Тогда вам точно необходимо посетить этот самый роскошный SPA-центр - пространство красоты и гармонии. Здесь вас ждут сауны на любой вкус: традиционная русская "Царская сауна", "Тянь-Шаньская", на троне в "Ханской сауне" вы почувствуете себя повелителем мира. Если у вас есть проблемы с дыхательной системой, то вам обязательно нужно испытать на себе лечебные свойства "Соляной сауны".


Вы, несомненно, оцените и аромамасла "Тропической сауны", а помимо физического здоровья сможете обрести или восстановить душевное равновесие в "Турецком хамаме". На территории SPA также расположен большой теплый бассейн с 8 ваннами-джакузи и прохладный бассейн "Римские термы". К услугам любителей релакса более чем 50 видов спа-процедур: пилинги, профессиональный массаж, косметологические процедуры, парения, фитобочка, фишпилинг и многое другое.


Морские приключения и термопроцедуры всегда нагоняют аппетит, не так ли? На территории Hawaii&Miami вы найдете несколько баров и ресторанов с меню на любой, самый взыскательный вкус. Гурманы обязательно оценят мастерство поваров, которые каждое блюдо готовят с любовью. Здесь есть и специальный набор вкусных и полезных блюд для самых юных клиентов, угодить которым не так-то просто.

Экзотический отдых по-алматински

Фото: Hawaii&Miami


А вы знали, что этот аквапарк работает круглый год? Нет? Так вот, получать удовольствие от высоких волн, головокружительных горок и релаксирующих процедур можно в любое время года, потому что здесь всегда лето.

А еще здесь можно провести тимбилдинг для вашей компании, день рождения, вечеринку в честь знаменательного события. Внимательный и вежливый персонал, абсолютная безопасность на воде, за этим следят 47 спасателей, массажные кабинеты и сауны обрабатываются после каждого клиента, а вода проходит семь этапов очистки и за сутки полностью замещается), кухня на самом высоком уровне - это именно то, что нужно, чтобы провести незабываемые выходные или праздничные дни и вернуться сюда вновь!

Что такое экзотический отдых по-алматински

Фото: Hawaii&Miami


На Гавайях не бывали? Предлагаем посетить, окунуться в волны рая и всё грустное забыть!


Партнерский материал

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