Что такое экзотический отдых по-алматински

Лето наступило, но более предусмотрительные коллеги вас опередили и заранее "разобрали" самое горячее время для отпуска? Не расстраивайтесь, выход можно найти всегда. Давайте, вместе посмотрим, как можно устроить себе настоящее приключение, что называется "не отходя далеко от дома".

На самом деле у вас масса вариантов, вы можете пойти с друзьями в горы, устроить пикник на природе, съездить на рыбалку, отправиться на "тихую" охоту и набрать полные корзины ягод. И это лишь самая малая часть летних развлечений, которые сразу приходят на ум.

Но, если вы любитель водной стихии и морского бриза, то к вашим услугам самый настоящий экзотический остров - аквапарк Hawaii&Miami. Кстати, находится это волшебное место действительно недалеко от дома - в крупнейшем молле страны Апорт, слышали о таком? Уверены, не только слышали, но и не раз бывали там. Добраться до него можно легко как на общественном, так и на личном транспорте, и проблем с парковкой у вас не будет.

Что вас ждет в Hawaii&Miami? Сейчас расскажем, к чему вам готовиться. Во-первых, если вы мечтали когда-нибудь попасть на Гавайские острова, то ваша мечта однозначно сбудется, ведь создатели постарались максимально повторить экзотическую атмосферу острова. Здесь найдутся развлечения для всех членов семьи. Поехали?

Начнем с самых маленьких и любимых посетителей аквапарка. Специально для них есть интерактивная зона и разнообразные горки. Ваши дети оценят яркие и безопасные аттракционы и точно еще долго не захотят уходить оттуда.



