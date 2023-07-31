Что такое экзотический отдых по-алматински
На самом деле у вас масса вариантов, вы можете пойти с друзьями в горы, устроить пикник на природе, съездить на рыбалку, отправиться на "тихую" охоту и набрать полные корзины ягод. И это лишь самая малая часть летних развлечений, которые сразу приходят на ум.
Но, если вы любитель водной стихии и морского бриза, то к вашим услугам самый настоящий экзотический остров - аквапарк Hawaii&Miami. Кстати, находится это волшебное место действительно недалеко от дома - в крупнейшем молле страны Апорт, слышали о таком? Уверены, не только слышали, но и не раз бывали там. Добраться до него можно легко как на общественном, так и на личном транспорте, и проблем с парковкой у вас не будет.
Что вас ждет в Hawaii&Miami? Сейчас расскажем, к чему вам готовиться. Во-первых, если вы мечтали когда-нибудь попасть на Гавайские острова, то ваша мечта однозначно сбудется, ведь создатели постарались максимально повторить экзотическую атмосферу острова. Здесь найдутся развлечения для всех членов семьи. Поехали?
Фото: Hawaii&Miami
Не забыли здесь и о любителях острых ощущений. К их услугам два уникальных волновых бассейна, у одного из которых 14 видов волн! Где вы такие такое еще видели? А также 12 водных аттракционов, среди которых 3 экстремальные закрытые горки "Рафтинг", "Анаконда" и "Камикадзе" высотой до 20 метров (естественно, с учетом возрастных ограничений) и семейная горка "Быстрая река" (уже от одного названия захватывает дух).
И это еще не все. Хотите окунуться в атмосферу нереального релакса? Тогда вам точно необходимо посетить этот самый роскошный SPA-центр - пространство красоты и гармонии. Здесь вас ждут сауны на любой вкус: традиционная русская "Царская сауна", "Тянь-Шаньская", на троне в "Ханской сауне" вы почувствуете себя повелителем мира. Если у вас есть проблемы с дыхательной системой, то вам обязательно нужно испытать на себе лечебные свойства "Соляной сауны".
Вы, несомненно, оцените и аромамасла "Тропической сауны", а помимо физического здоровья сможете обрести или восстановить душевное равновесие в "Турецком хамаме". На территории SPA также расположен большой теплый бассейн с 8 ваннами-джакузи и прохладный бассейн "Римские термы". К услугам любителей релакса более чем 50 видов спа-процедур: пилинги, профессиональный массаж, косметологические процедуры, парения, фитобочка, фишпилинг и многое другое.
Фото: Hawaii&Miami
Фото: Hawaii&Miami
На Гавайях не бывали? Предлагаем посетить, окунуться в волны рая и всё грустное забыть!
Партнерский материал