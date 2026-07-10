Отдых с риском: чем можно заразиться за границей

Лето – время отпусков и путешествий. Но вместе с яркими впечатлениями некоторые туристы привозят домой опасные инфекции и вирусы. Врачи назвали Zakon.kz популярные страны, где риск заразиться наиболее высок.

В первый месяц лета в Алматы зарегистрировали сразу два завозных случая малярии. Один заболевший вернулся из Габона, второй – из Вьетнама. Оба находятся под наблюдением врачей, получают лечение, а специалисты уже провели необходимые противоэпидемические мероприятия. Новость вызвала широкий резонанс, ведь многие казахстанцы сейчас находятся на отдыхе или только собираются в путешествие за границу.

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Однако малярия – далеко не единственная инфекция, которую можно привезти из путешествия.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, с начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано пять завозных случаев малярии. Для сравнения: ежегодно в стране фиксируют в среднем от трех до пяти подобных случаев, поэтому говорить о резком росте заболеваемости оснований нет. Тем не менее риск сохраняется постоянно из-за активного международного туризма, деловых поездок, трудовой миграции и паломничества.

Какие болезни привозят чаще всего

Кроме малярии, казахстанские эпидемиологи регулярно выявляют завозные случаи лихорадки Денге.

По информации Минздрава РК, в 2024 году было зарегистрировано два случая Денге, в 2025-м – пять, а за первые пять месяцев нынешнего года – один. При этом случаев вирусов Зика, Чикунгунья и других тропических инфекций в Казахстане пока не зарегистрировано.

Годами ранее в стране также выявляли завозные случаи холеры. Так, в 2024 году инфекцию обнаружили у трех человек, прибывших из Индии. Благодаря своевременной изоляции пациентов и работе санитарных служб распространения заболевания удалось избежать.

Почему именно малярии боятся больше всего

Специалисты РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения Казахстана объясняют: не каждая инфекция одинаково опасна. Но особую тревогу вызывает тропическая малярия. Эта зараза без своевременной диагностики и лечения способна вызвать тяжелые осложнения и даже привести к летальному исходу.

При этом заболевание не передается от человека к человеку – заразиться можно только через укус инфицированного комара.

Под особым контролем санитарных служб также находятся холера, чума, вирусные геморрагические лихорадки, включая Эболу, Марбург и Лассу. Хотя подобных случаев в Казахстане не зарегистрировано, полностью исключить возможность их завоза невозможно.

Как Казахстан защищается от завозных инфекций

Каждый случай подозрения на опасную инфекцию проходит по строгому алгоритму. На международных пунктах пропуска работают санитарно-карантинные подразделения. Особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или имеющим признаки инфекционного заболевания.

Если возникает подозрение на опасную инфекцию, человека изолируют, проводят лабораторные исследования, определяют круг контактных лиц и организуют медицинское наблюдение. Именно такая система позволяет не допустить распространения заболеваний внутри страны.

После отпуска важно не пропустить тревожные симптомы

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Врачи предупреждают: если спустя несколько дней или даже недель после возвращения из поездки появились высокая температура, озноб, сильная слабость, сыпь, длительная диарея, боли в животе, пожелтение кожи, увеличение лимфоузлов или другие необычные симптомы, необходимо немедленно обратиться к врачу.

При этом крайне важно сообщить, в какой стране вы находились, были ли укусы комаров или других насекомых, контактировали ли с животными, купались ли в пресных водоемах и употребляли ли местную воду или экзотические блюда. Эти сведения помогают быстрее поставить правильный диагноз.

Как снизить риск заражения

Также медики отмечают, что большинство опасных инфекций можно предотвратить еще до поездки. Рекомендуется заранее изучить эпидемиологическую ситуацию в стране назначения, при необходимости сделать обязательные прививки и проконсультироваться с врачом по поводу профилактики малярии.

"Во время путешествия следует использовать репелленты, носить закрытую одежду, спать под москитными сетками в неблагополучных регионах, пить только безопасную воду, тщательно мыть руки, овощи и фрукты, избегать недостаточно приготовленной пищи и купания в пресных водоемах там, где существует риск заражения паразитарными инфекциями", – подчеркнули санврачи.

Как отмечают специалисты, современные путешествия стали доступнее, а маршруты – разнообразнее. Но вместе с возможностью увидеть мир возрастает и ответственность за собственное здоровье. Простые меры профилактики и своевременное обращение к врачу позволяют избежать большинства серьезных последствий даже после поездок в страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

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