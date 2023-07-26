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Пострадавшим от весеннего паводка в ЗКО построили новые дома

Пострадавшим от весеннего паводка в ЗКО построили новые дома Фото: пресс-служба акимата ЗКО
В паводковый период весной 2023 года в регионе были подтоплены 210 жилых домов и 4 дачных участка с домами. Для оценки ущерба создана областная комиссия, которая проверила 186 домов сельчан и признала 16 домов непригодными для проживания.

Всего от пострадавших жителей принято 216 заявлений, большая часть которых пришлась на Бурлинский район – 192 заявления. Отделом архитектуры, градостроительства и строительства Бурлинского района определены земельные участки для строительства 16 домов. С 25 апреля 2023 года строительная компания ТОО "Наз Тур" приступила к работе и строит дома в селах Акбулак, Кентубек, Пугачево и Аралтал.

На этой неделе в селе Акбулак Бурлинского района ЗКО уже отпраздновали новоселье 6 семей, пострадавших от паводка. Ключи от новых домов вручил сельчанам аким области Нариман Турегалиев. Дома были построены в одном стиле буквально за три месяца, площадь каждого свыше 80 квадратных метров, площадь земельного участка 8 соток.

"Главой государства уделяется особое внимание оказанию помощи пострадавшим жителям в любой чрезвычайной ситуации. Благодаря хорошей организации процесса борьбы с природной стихией и своевременной помощи пострадавшим от паводка, нам удалось в кратчайшие сроки принять все меры и достойно справиться с последствиями. Хотелось бы отметить выдержку и понимание сельчан, которые проявили огромное терпение, оставшись без крова, ожидая результатов работы комиссии и строительства. Поздравляю всех с новосельем, желаю радости и благополучия вашим семьям".Нариман Турегалиев
Пострадавшим от весеннего паводка в ЗКО построили новые дома

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Радостное новоселье отметили и в семье Нурбергена Маженова, который до сих пор помнит отчетливо, как весной вода пришла прямо в дом. Им пришлось спешно покинуть его и остаться без крыши над головой.

"Наш дом полностью был разрушен. Вода снесла все постройки. Наша семья выражает благодарность акимату, всем, кто не оставил нас наедине с трудностями. Поддержка была колоссальная. Все потрудились на славу, дома очень добротные, светлые, просторные. Очень быстро построили, на дворе лето, есть время обжиться на новом месте до наступления холодов", – отметил сельчанин.
Пострадавшим от весеннего паводка в ЗКО построили новые дома

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Помощь пострадавшим от весеннего паводка власти продолжают оказывать. По информации акимата Бурлинского района, 183 заявления жителей получили заключение комиссии по оценке имущества. Из местного бюджета 64 жителям переведены средства в размере 35 миллионов тенге. Кроме этого, партией Amanat через фонд "Акжайык" направлена финансовая помощь 92 пострадавшим гражданам в сумме 41 миллиона тенге. Также оказал помощь сельчанам фонд "Красный полумесяц", выделив 177 семьям финансовые средства в размере 96 миллионов тенге. Акиматом района оказана единовременная социальная помощь пострадавшим от паводка в размере 31 миллиона тенге.

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