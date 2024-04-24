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В ЗКО начаты работы по возмещению ущерба от паводков

В ЗКО начаты работы по возмещению ущерба, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 14:37 Фото: МЧС РК
В результате чрезвычайной ситуации 1292 жилых дома повреждены, из них 397 непригодны для проживания.
Начаты работы по восстановлению домов в Каратобинском, Сырымском, Бурлинском, Теректинском районах и в районе Бәйтерек.

На сегодняшний день определены земельные участки новых жилых домов, ведутся геологические и топосъемочные работы. Строительство будет осуществляться за счет средств Общественного фонда "Қазақстан халқына" и крупных предприятий региона и других организаций.

Следует отметить, что на сегодняшний день единовременную соцпомощь в размере 100 МРП (369,2 тысяч тенге) получили 1490 семей (547,3 млн тенге).

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