В ЗКО начаты работы по возмещению ущерба от паводков

Начаты работы по восстановлению домов в Каратобинском, Сырымском, Бурлинском, Теректинском районах и в районе Бәйтерек.

На сегодняшний день определены земельные участки новых жилых домов, ведутся геологические и топосъемочные работы. Строительство будет осуществляться за счет средств Общественного фонда "Қазақстан халқына" и крупных предприятий региона и других организаций.



