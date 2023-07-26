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Карагандинцев просят не ждать холодов и покупать уголь заранее

Карагандинцев просят не ждать холодов и покупать уголь заранее Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
Карагандинцам рекомендуют запасаться углем сейчас, чтобы не стоять в очередях осенью. По Карагандинской области действуют 52 пункта продажи топлива.

Вместе с руководителем Управления промышленности и индустриально-инновационного развития Дарыном Бұлқайыром журналисты побывали в пунктах реализации угля. Твердое топливо есть, а вот покупатели пока здесь бывают нечасто.

"В настоящее время уголь завозится из одной шахты и восьми разрезов. В Караганде 20 точек реализации угля. Сейчас больше 30 тысяч тонн топлива отгружено. Очередей нет совсем, заезжают 2–3 КАМАЗа. Так как это не доминирующий рынок, берется средняя республиканская цена. В Карагандинской области она составляет 13 400 тенге за тонну. Это самая низкая стоимость по республике".Дарын Бұлқайыр
Карагандинцев просят не ждать холодов и покупать уголь заранее

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Основные поставщики угля – "Шубарколь комир" и "Жалын". В этом году АО "Шубарколь комир" закрыло пункт самовывоза на территории разреза. Вместо этого открыты топливные базы в поселке Осакаровка и на станции Жарык.

Каждый день приходят вагоны с углем на карагандинский склад за ХМК. Его директор Владимир Крылов сетует, что люди откладывают покупку угля на осень.

"Мы планируем на склад положить 40 тысяч тонн угля. Вагоны приходят постоянно. Сегодня было больше 20 вагонов. Не надо ждать первого снега, покупайте уголь заблаговременно. Стоимость у нас – 13 450 тенге. Работаем с 9 утра до 6 вечера. Обеда у нас нет, все для удобства жителей".Владимир Крылов
Карагандинцев просят не ждать холодов и покупать уголь заранее

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

На одном из тупиков Пришахтинска лежит около 12 тысяч тонн угля. Потребитель не спешит приобретать уголь заблаговременно, подтверждает директор ТОО "Армандар Орындалады" Михаил Боровиков.

"Уголь у нас в наличии хорошего качества – шубаркольский. Цена – 13 400 тенге. Возможен наличный и безналичный расчет, кредитование через Народный банк. Есть, конечно, кто заранее покупает, но таких мало. Ожидаем, что, как обычно, люди начнут массово покупать в сентябре – октябре. С приходом первых морозов всегда ажиотаж".Михаил Боровиков

Если возникают вопросы по качеству угля, нужно обращаться в Департамент торговли и защиты прав потребителей. Также всю информацию можно получить по телефонам горячей линии.

Карагандинцев просят не ждать холодов и покупать уголь заранее

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Номер горячей линии по Караганде – 42-15-05.

Карагандинцев просят не ждать холодов и покупать уголь заранее

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Карагандинцев просят не ждать холодов и покупать уголь заранее

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Карагандинцев просят не ждать холодов и покупать уголь заранее

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Карагандинцев просят не ждать холодов и покупать уголь заранее

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Карагандинцев просят не ждать холодов и покупать уголь заранее

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

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