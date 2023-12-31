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Полицейские обратились к карагандинцам

Полицейские обратились к карагандинцам Фото: pixabay
Жителей Карагандинской области предупредили о буране и попросили в целях безопасности не выезжать за пределы населенных пунктов, сообщает Zakon.kz

Как рассказали в ДП области несмотря на метеопредупреждения наши соотечественники выехали в соседние регионы в гости, кто-то едет домой с работы. В Абайском районе на 788 -908 км автодороги "Кызылорда-Павлодар" в п. Топар доставлен автобус с 55 пассажирами. Путники помещены в мечети и обеспечены тёплым питанием. В настоящее время по области полицейскими по мере видимости транспортные средства сопровождаются до ближайших населенных пунктов.

Полицейские посоветовали обращать внимание на sms-оповещения о погодных условиях и ограничения движения транспортных средств. При поломке транспортных средств и при необходимой помощи, обращаться по мобильному приложению 102 или в дежурные части ОВД.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 31 декабря в 12 регионах РК

Кроме того сообщалось что из-за нелетной погоды в международном аэропорту Астаны более 2500 пассажиров ожидают свои рейсы.

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