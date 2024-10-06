В свадебном платье пришла на референдум жительница Караганды
Фото: пресс-служба акимата Караганды
6 октября жительница Караганды пришла в свадебном платье голосовать на референдум по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.
Молодожены Асылхан Толегенов и Сабина Болатова отдали свои голоса на избирательном участке № 73.
"Вот и первое семейное мероприятие", – поддержали новую семью в комментариях к видео.
По сведениям пресс-службы областного акимата, в Карагандинской области референдум по вопросу строительства АЭС проходит на 650 участках, на которых проголосовать смогут более 760 тыс. жителей, зарегистрированных в списках.
А жители Абайской области отправились сегодня голосовать под музыку и песни.
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