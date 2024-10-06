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В свадебном платье пришла на референдум жительница Караганды

Караганда, виды Караганды, город Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 10:41 Фото: пресс-служба акимата Караганды
6 октября жительница Караганды пришла в свадебном платье голосовать на референдум по вопросу строительства АЭС, сообщает Zakon.kz.

Молодожены Асылхан Толегенов и Сабина Болатова отдали свои голоса на избирательном участке № 73.

"Вот и первое семейное мероприятие", – поддержали новую семью в комментариях к видео.

По сведениям пресс-службы областного акимата, в Карагандинской области референдум по вопросу строительства АЭС проходит на 650 участках, на которых проголосовать смогут более 760 тыс. жителей, зарегистрированных в списках.

А жители Абайской области отправились сегодня голосовать под музыку и песни.

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