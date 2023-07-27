Больше 16 млрд тенге из бюджета страны направят в Семей для модернизации инженерных сетей

Кабинет министров выделит 16,3 миллиарда тенге из резерва правительства на модернизацию тепловых сетей и замену насосов в Семее, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в пресс-службе правительства, на восстановительные и ремонтные работы сетей Семея выделят деньги из резервов бюджета страны. Средства будут направлены на реконструкцию 5,8 км магистральных тепловых сетей от ТЭЦ-1 до павильонов 1, 2, 3, 4 с заменой сетевой насосной группы.

"Протяженность сетей теплоснабжения в городе Семей составляет 322 км, их средний износ – 68%. На отдельных участках тепловые сети изношены на 100% (введенные в эксплуатацию с 1966 года). В прошлый отопительный сезон на сетях города произошло 337 аварий, что на 21% больше, чем годом ранее". Пресс-служба правительства

Ранее стало известно, что в Семее необходимы масштабные меры по ремонту теплокотлов и подготовке теплотрасс к предстоящей зиме. Большой износ тепловых сетей и недостаточная мощность котлов являются наиболее актуальной проблемой областного центра.