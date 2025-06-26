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Общество

На модернизацию тепловых сетей Жезказгана выделили свыше 2,8 млрд тенге

Жезказган, город Жезказган, фото - Новости Zakon.kz от 26.06.2025 08:42 Фото: akorda.kz
Более 2,8 млрд тенге выделено правительством Казахстана на реконструкцию и модернизацию тепловых сетей города Жезказгана, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, передает пресс-служба правительства.

"Изношенность городских тепловых сетей протяженностью 388 км составляет 56,6%. Это негативно отражается на теплоснабжении жилых домов, социальных объектов и других зданий. В отопительный сезон потери ресурсов достигают в среднем 35-40%, что не дает возможности подключения к системе централизованного теплоснабжения новых объектов", – говорится в сообщении.

С учетом расширения города Жезказгана и необходимости обеспечить теплом новый строящийся Западный район первоначальный проект по реконструкции и модернизации тепловых сетей был скорректирован с увеличением диаметра труб с 800 мм до 1000 мм, протяженности сетей, подлежащих реконструкции, – с 11,4 км до 12,3 км.

Фото: пресс-служба правительства РК

Выделенные из резерва правительства средства в размере 2,8 млрд тенге позволят полностью завершить проект и обеспечить качественную подготовку тепловых сетей города с населением более 98 тыс. человек к новому отопительному сезону.

Ранее правительство утвердило программу действий по достижению целей Национального плана развития Казахстана.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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