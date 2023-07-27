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Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в двух городах

Повышенный уровень загрязнения воздуха ожидается в двух городах Фото: pixabay
В четверг, 27 июля, в двух городах страны синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия, которые характеризуются повышенным содержанием загрязнений в воздухе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов Казгидромета, 27 июля в Алматы и Актобе будет высокий уровень содержания вредных веществ в воздухе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики составили прогноз погоды на четверг, 27 июля. Согласно данным специалистов, на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром.

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Мария Мельникова
Актобе Алматы
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