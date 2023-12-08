В четырех городах страны прогнозируют повышенное загрязнение воздуха

В пятницу, 8 декабря, в четырех городах республики синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия, которые характеризуются повышенным содержанием загрязнений в воздухе, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов "Казгидромет", 8 декабря в Алматы, Астане, Актобе и Петропавловске будет высокий уровень содержания вредных веществ в воздухе.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: