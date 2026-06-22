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Общество

Объявлены сроки приема документов в колледжи Казахстана со 140 тысячами грантов

Техническое образование, профессиональное образование, колледж, техникум, профессии, профессия, студенты колледжей, студенты колледжа, студенты техникума , фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 12:40 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 22 июня 2026 года, в Министерстве просвещения (МП) Казахстана объявили сроки приема документов в колледжи, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза:

"В Казахстане с 25 июня начнется прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования. На 2026-2027 учебный год по государственному образовательному заказу для колледжей выделено 140 тыс. мест. Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям".

В Минпросвещения уточнили, что:

  • Для поступающих на специальности среднего звена и прикладной бакалавриат конкурс проводится на основе среднего балла аттестата по обязательным и профильным предметам.
  • Выпускники, желающие получить рабочую квалификацию, принимаются в колледжи по итогам собеседования.
  • Для поступающих на педагогические специальности проводится эссе или диктант, для поступающих на медицинские и творческие специальности проводятся специальные и (или) творческие экзамены.

Абитуриенты могут подать документы через портал eGov.kz или в электронном формате при обращении в колледж.

Сроки приема документов:

  • по рабочим квалификациям – с 25 июня по 27 августа;
  • по специальностям среднего звена, на базе 9-х и 11-х классов – с 25 июня по 22 августа;
  • по творческим специальностям – с 25 июня по 20 июля;
  • по педагогическим специальностям, на базе 9-х и 11-х классов, а также на базе технического и профессионального, послесреднего образования – с 25 июня по 10 августа;
  • по медицинским специальностям, на базе 9-х классов – с 25 июня по 10 августа, на базе 11-х классов и технического и профессионального, послесреднего образования – с 25 июня по 15 августа;
  • по вечерней форме обучения – с 25 июня по 20 сентября.
инфографика, колледжи, прием документов, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 12:40

Фото: Telegram/oqu_agartu

Отмечается, что при приеме в колледжи предусмотрена квота в соответствии с приказом министра просвещения РК от 15 августа 2023 года №261.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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