Объявлены сроки приема документов в колледжи Казахстана со 140 тысячами грантов

Сегодня, 22 июня 2026 года, в Министерстве просвещения (МП) Казахстана объявили сроки приема документов в колледжи, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза:

"В Казахстане с 25 июня начнется прием документов в организации технического и профессионального, послесреднего образования. На 2026-2027 учебный год по государственному образовательному заказу для колледжей выделено 140 тыс. мест. Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям".

В Минпросвещения уточнили, что:

Для поступающих на специальности среднего звена и прикладной бакалавриат конкурс проводится на основе среднего балла аттестата по обязательным и профильным предметам.

конкурс проводится на основе среднего балла аттестата по обязательным и профильным предметам. Выпускники, желающие получить рабочую квалификацию , принимаются в колледжи по итогам собеседования.

, принимаются в колледжи по итогам собеседования. Для поступающих на педагогические специальности проводится эссе или диктант, для поступающих на медицинские и творческие специальности проводятся специальные и (или) творческие экзамены.

Абитуриенты могут подать документы через портал eGov.kz или в электронном формате при обращении в колледж.

Сроки приема документов:

по рабочим квалификациям – с 25 июня по 27 августа;

по специальностям среднего звена, на базе 9-х и 11-х классов – с 25 июня по 22 августа;

по творческим специальностям – с 25 июня по 20 июля;

по педагогическим специальностям, на базе 9-х и 11-х классов, а также на базе технического и профессионального, послесреднего образования – с 25 июня по 10 августа;

по медицинским специальностям, на базе 9-х классов – с 25 июня по 10 августа, на базе 11-х классов и технического и профессионального, послесреднего образования – с 25 июня по 15 августа;

по вечерней форме обучения – с 25 июня по 20 сентября.

Отмечается, что при приеме в колледжи предусмотрена квота в соответствии с приказом министра просвещения РК от 15 августа 2023 года №261.

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