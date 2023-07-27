Опубликован график подачи и отключения воды жителям Медеуского района Алматы

ГКП "Алматы су" разработало график подачи и отключения воды жителям Медеуского района. Временный график подачи и отключения воды будет действовать с 14:00 27 июля по 19:00 28 июля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

На предприятии подчеркнули, что ситуация с ограниченным водоснабжением южной части Медеуского района связана исключительно с природными явлениями.

"В связи с интенсивным таянием ледников вследствие аномальной жары, селевыми потоками и размытием речных берегов сохраняется очень высокая концентрация мутности исходной воды в горных реках. Поэтому временно невозможно осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки", – напомнили в ГКП "Алматы су".

Как заверили на предприятии, лабораторные исследования воды проводятся ежечасно.

"Для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30-40 мг/дм³. В настоящее время он колеблется в районе 170-340 мг/дм³". ГКП "Алматы су"

На предприятии пояснили, что разработанный временный график необходим для накопления воды в резервуарах.

График на 27 июля 2023 года

С 14:00 27 июля до 19:00 28 июля подача воды будет приостановлена потребителям, расположенным южнее (выше) ул. Омарова, в том числе в 25 МЖД (многоквартирные жилые дома) по обе стороны от ул. Керей – Жанибек хандары: Митина 4 ЖК "Достык Резидентс", ул. Чайкиной, 3, 3а, пр. Достык, 296, 294/2, 290, 278, 276, ул. Тайманова, 222, 224, пр. Достык, 248, 272, 274, 270, 268, 266, 123, 123/3, 123/2, 123/1, 121, 121/3, 121/1, 121/5.

В период с 17:00 до 00:00 27 июля будет возобновлена подача воды в МЖК (многоквартирные жилые комплексы) "Есентай", "Ак Бота", "Тау Шатыр", "ЛаВерде", "Блэкберри хиллс", МЖД по ул. Тайманова.

График на 28 июля 2023 года

28 июля с 7:00 до 14:00 будет возобновлена подача воды многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова.

Подача воды жилым массивам южнее ул. Омарова планируется к 19:00 28 июля.

С 14:00 до 19:00 и с 00:00 до 7:00 будет осуществляться накопление воды в резервуары.

"Указанный график обеспечения водой будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить полив и экономить воду". ГКП "Алматы су"

На предприятии заверили, что для увеличения объема воды, подаваемой в сеть для гражданского населения, временно отключены от воды объекты с большим объемом водопотребления (автомойки, бани).

"Социальные объекты будут обеспечены привозной водой в круглосуточном режиме. В период отсутствия централизованного водоснабжения будет осуществляться подвоз воды автоцистернами. С 27 июля общее количество спецтранспорта по доставке воды увеличено до 18 единиц". ГКП "Алматы су"

Для обращений, связанных с вопросами водообеспечения, организованы горячие линии:

телефон единой диспетчерской службы – 109;

диспетчерская служба ГКП "Алматы су" – 274-66-66, +7 777 852 91 01;

заявки по вопросам подвоза питьевой воды (водовозы) и установке биотуалетов принимаются по номеру аппарата акима Медеуского района: +7 775 594 90 94.

В зоне ограниченного водоснабжения в южной части Медеуского района расположены 50 многоквартирных домов, 4047 частных домостроений.

21 июля 2023 года мощный сель сошел в Алматинской области. Из-за сильного помутнения рек в Медеуском районе Алматы ограничили подачу воды.

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24 июля в ГКП "Алматы су" сообщили, что на юге Медеуского района Алматы продолжают действовать ограничения подачи воды. Это связано со сходом селей в горах.

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