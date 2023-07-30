В график подачи и отключения воды у жителей Медеуского района Алматы внесли изменения

В "Алматы Су" внесли изменения в график подачи и отключения воды жителям Медеуского района. Временный график подачи и отключения воды в Медеуском районе будет действовать в период с 07:00 31 июля по 24:00 2 августа 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Подача воды с период с 31 июля по 2 августа:



с 7:00 до 13:00 многоквартирным жилым домам в контуре улиц аль-Фараби, Луганского, Чайкиной, Тайманова;

с 19:00 до 24:00 потребителям, расположенным южнее (выше) ул. Курмет, в том числе мкр. "Юбилейный", Каменское плато, ЖК "Европолис", городок Алем, ЖК "Алмалы", многоквартирные жилые дома по обе стороны от ул. Керей – Жанибек хандары;

с 13:00 до 19:00 и с 24:00 до 07:00 будет осуществляться накопление воды в резервуарах.

Указанный график обеспечения водой будет корректироваться в зависимости от ситуации, связанной с природными явлениями. Обо всех изменениях будет сообщено дополнительно.

В акимате просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности ограничить полив и экономить воду.

Также в целях увеличения объема воды, подаваемой в сеть для гражданского населения, временно отключат от воды объекты с большим объемом водопотребления (автомойки, бани). Социальные объекты будут обеспечены привозной водой в круглосуточном режиме.

В период отсутствия централизованного водоснабжения будет осуществляться подвоз воды автоцистернами. С 27 июля общее количество спецтранспорта по доставке воды увеличено до 18 единиц.

На данный момент подача воды в круглосуточном режиме восстановлена в жилые застройки по ул. Тайманова, Иванилова, Игишева. Произведено подключение насосной станции "Кочевники", через которую восстановлено водоснабжение жилого массива южнее ул. Жамакаева (ул. Машхура Жусупова, ул. 4, 5, 6).

В зоне ограниченного водоснабжения в южной части Медеуского района расположено 50 многоквартирных домов, 4047 частных домостроений.



По словам акимата, разработанный временный график необходим для накопления воды в резервуарах.

"Ситуация с ограниченным водоснабжением южной части Медеуского района связана исключительно с природными явлениями. Как сообщалось ранее, в связи с интенсивным таянием ледников вследствие аномальной жары селевыми потоками и размытием речных берегов сохраняется очень высокая концентрация мутности исходной воды в горных реках. Поэтому временно невозможно осуществить забор необходимого объема воды для дальнейшей водоподготовки на станциях водоочистки. Лабораторные исследования воды проводятся ежечасно. Для стабильной подачи воды через фильтровальную станцию необходимо, чтобы уровень мутности снизился до 30-40 мг/дм3. В настоящее время он колеблется в районе 170-340 мг/дм3". Акимат Алматы

Для обращений, связанных с вопросами водообеспечения, организованы горячие линии.

Телефон Единой диспетчерской службы: 109.

Диспетчерская служба ГКП "Алматы Су": 274-66-66, +7 777 852 91 01.

Заявки по вопросам подвоза питьевой воды (водовозы) и установке биотуалетов принимаются по номеру аппарата акима Медеуского района: + 7 775 594 90 94.