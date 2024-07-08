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В двух городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия

В двух городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 05:55 Фото: pixabay
По данным синоптиков неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в понедельник 8 июля в Актобе, ночью Атырау, сообщает Zakon.kz.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 8 июля в Астане, Алматы и 17 областях РК.

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