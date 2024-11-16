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Заболеваемость лихорадкой денге в мире растет из-за глобального потепления климата

Заболеваемость лихорадкой денге растет из-за глобального потепления климата , фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 02:18 Фото: pixabay
Исследователи выяснили, что повышение температуры является причиной почти пятой части случаев заболевания лихорадкой денге в мире. Ожидается, что численность заболевших продолжит расти, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, по состоянию на октябрь в США было зарегистрировано около 12 млн случаев заболевания, что почти в три раза превышает прошлогоднее общее число случаев (4,6 млн).

Исследование, представленное на ежегодном собрании Американского общества тропической медицины и гигиены, количественно оценивает роль изменения климата в этой тенденции, приписывая почти пятую часть существующего бремени лихорадки денге повышению температуры.

Согласно прогнозам исследования, к 2050 году изменение климата может стать причиной 60-процентного увеличения заболеваемости лихорадкой денге.

В некоторых частях Перу, Мексики, Боливии и Бразилии, всплески могут составить до 200%.

Эксперты в области общественного здравоохранения давно предупреждали, что глобальное потепление позволяет комариным болезням распространяться в новые места, поскольку оно расширяет географический ареал обитания и процветания насекомых, которые служат переносчиками.

Ранее сообщалось, что новое неизвестное заболевание мозга массово распространяется в Канаде.

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