Заболеваемость лихорадкой денге в мире растет из-за глобального потепления климата
По информации NBC News, по состоянию на октябрь в США было зарегистрировано около 12 млн случаев заболевания, что почти в три раза превышает прошлогоднее общее число случаев (4,6 млн).
Исследование, представленное на ежегодном собрании Американского общества тропической медицины и гигиены, количественно оценивает роль изменения климата в этой тенденции, приписывая почти пятую часть существующего бремени лихорадки денге повышению температуры.
Согласно прогнозам исследования, к 2050 году изменение климата может стать причиной 60-процентного увеличения заболеваемости лихорадкой денге.
В некоторых частях Перу, Мексики, Боливии и Бразилии, всплески могут составить до 200%.
Эксперты в области общественного здравоохранения давно предупреждали, что глобальное потепление позволяет комариным болезням распространяться в новые места, поскольку оно расширяет географический ареал обитания и процветания насекомых, которые служат переносчиками.
Ранее сообщалось, что новое неизвестное заболевание мозга массово распространяется в Канаде.