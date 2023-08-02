В Алматинской области дачный кооператив лишился доступа к воде. Причиной стал самовольный захват местной водокачки, говорят люди. Они заявляют, объект присвоил себе председатель соседнего дачного сообщества, сообщает Zakon.kz.

Дачник Евгений Бреусов рассказал КТК о том, что он вынужден тратить половину своего дохода на покупку воды в магазине.

"Приходится вот покупать воду, чтобы попить чай элементарно. Набираем тазики, греем воду на газе, чтобы помыться. Это же не жизнь. Большая часть, люди, кто здесь проживает, – это пенсионеры. Они не могут позволить себе и привозить воду, покупать ее, чтобы водовоз им привозил. Очень много воды, и очень дорого это выходит". Евгений Бреусов

Проблемы испытывают 50 семей. Со слов людей, лишил их доступа к воде председатель соседнего дачного кооператива. Он и его подчиненные самовольно завладели местной водокачкой, говорят жители.

"Захватили эту водокачку без должных на то оснований, группа людей. Придумывают свои расценки. Требуют общаться только с ними. Никого не допускают. Воду то дают, то не дают. У нас вся жизнь состоит на том, что кто-то что-то схватил и этим пользуется – и другим не дает. Но у нас есть государство, и в данном случае у нас есть аким, который вообще такие вещи должен предотвращать". Петр Своик

В акимате заявили, что никому ничего не должны. В дела дачников чиновники вмешиваться не имеют права.

"К дачным кооперативам мы не имеем никакого отношения, так как законодательно мы не можем лезть в их дела. У них свой устав, свод и председатель. Потому они сами должны решать вопрос с водокачкой". Замакима города Каскелена Серик Камзанов

Действующий владелец водокачки обвинения в свой адрес считает необоснованными. Говорит: все документы на объект у него имеются, однако предоставить их в данный момент не может. Требование у председателя дачного кооператива одно – вступить в его сообщество.

"Данные уважаемые состоят неизвестно в каком обществе. У нас есть одно единое – это потребительский кооператив садоводов "Енбек". Четко, ясно в уставе сказано: для того чтобы состоять в членстве, надо вступить в членство этого общества. Добровольно. Никто никого не принуждает". Председатель ПКС "Енбек" Расул Куат

Но жители не планируют вступать в соседнее сообщество. Они лишь просят предоставить доступ к водокачке. Люди хотят за счет собственных средств установить дополнительный насос, чтобы перебоев с водой больше не было.

Ранее сообщалось, что в каких областях Казахстана жители сел хуже всех обеспечены питьевой водой.