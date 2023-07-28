Погода в Казахстане 29-31 июля: синоптики прогнозируют дождливые выходные
Фото: pixabay
С 29 по 31 июля в Казахстане ожидается дождливая погода, хотя в некоторых регионах сохранится сильная жара, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу "Казгидромета", с 29 по 31 июля в большинстве регионов Казахстана ожидаются дожди.
"В ближайшие дни синоптическую ситуацию над Казахстаном по-прежнему будут формировать атмосферные фронтальные разделы, с которыми сохраняются дожди с грозами, градом, а также порывистым ветром. 29 июля в зоне сильных осадков окажутся восточные и юго-восточные регионы страны", – предупредили синоптики.
Тем не менее в отдельных регионах в выходные сохранится сильная жара. 29-31 июля в Актюбинской области и 31 июля в Жамбылской области будет очень жарко: +40...+43°C днем.
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