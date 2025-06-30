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Общество

Сильные дожди со шквалистым ветром и град: "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды на 1 июля

Сильные дожди со шквалистым ветром и град: "Казгидромет" опубликовал прогноз на 1 июля, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 18:01 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий вторник, 1 июля 2025 года, в большинстве регионов ожидается дождливая погода, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, преимущественно без осадков погода ожидается лишь на юге, юго-востоке республики.

"Погоду большей части территории Казахстана будет определять циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, ожидаются дожди с грозами, на западе, севере, востоке – с выпадением града, на востоке – сильные дожди со шквалистым ветром... Также ожидается усиление ветра, на севере и северо-западе Казахстана ночью и утром – туманы".РГП "Казгидромет"

Вместе с тем в гидрометцентре добавили, что ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на юге, востоке Алматинской, на востоке Жамбылской области и области Абай, на юге Атырауской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге, в центре Мангистауской областей, на западе, юге области Жетысу;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях, на севере, западе, в центре Алматинской, на западе, востоке, юге Карагандинской, в центре Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на севере, востоке, в центре области Жетысу, на юге области Абай.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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