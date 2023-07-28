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Восемь автобусных маршрутов забрали у перевозчика в Алматы из-за жалоб

Восемь автобусных маршрутов в Алматы забрали у перевозчика из-за жалоб Фото: Zakon.kz
Восемь автобусных маршрутов в Алматы, которые раньше обслуживала компания "Автотрансгаз", передали другим перевозчикам после многочисленных жалоб горожан, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 28 июля, компания "Автотрансгаз" прекратила работу на рынке городских перевозок после судебных разбирательств с местными властями. Ранее акимат подал на компанию в суд из-за невыполнения обязательств.

"На всех маршрутах компании не было полноценного обслуживания. Пассажиры жаловались на плохое качество перевозок, состояние автобусов и частые сбои. При этом все обязательства акимата по выплате субсидий были выполнены в полном объеме", – заявили в городской администрации.

Восемь автобусных маршрутов, которые обслуживал "Автотрансгаз", распределили между другими перевозчиками.

В акимате добавили, что в 2023 году в Алматы планируют закупить 600 новых автобусов на газовом топливе, из которых 100 запустят в ближайшее время. По мере поступления нового транспорта власти планируют постепенно усиливать им наиболее востребованные маршруты.

Ранее стало известно, что будет со знаменитым "кладбищем автобусов" в пригороде Алматы.

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