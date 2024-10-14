В Алматы запустят новый автобусный маршрут

В Алматы появится новый автобусный маршрут, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Транспортном холдинге 14 октября, запуск состоится уже завтра – 15 октября.

Номер нового маршрута 252.

Курсировать автобусы будут от станции метро "Райымбек батыра" – ул. Татибекова – ул. Халиуллина – Талгарский тракт – ул. Конаева – ул. Гагарина – ул. Туякбаева – пр. Рыскулова – ул. Алматинская – до поселка Кызылжар. Далее будет разворот и маршрут проложен в обратном направлении по указанным улицам.

В будние дни на линию выйдет 25 автобусов с интервалом в 10 минут. В выходные – 20 автобусов с интервалом 12 минут.

3 октября мы рассказывали о появлении в Астане новых экспресс-маршрутов.