Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы запустят новый автобусный маршрут

Автобус, общественный транспорт, городской транспорт, пассажиры, улица , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2024 14:19 Фото: Zakon.kz
В Алматы появится новый автобусный маршрут, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Транспортном холдинге 14 октября, запуск состоится уже завтра – 15 октября.

Номер нового маршрута 252.

Курсировать автобусы будут от станции метро "Райымбек батыра" – ул. Татибекова – ул. Халиуллина – Талгарский тракт – ул. Конаева – ул. Гагарина – ул. Туякбаева – пр. Рыскулова – ул. Алматинская – до поселка Кызылжар. Далее будет разворот и маршрут проложен в обратном направлении по указанным улицам.

В будние дни на линию выйдет 25 автобусов с интервалом в 10 минут. В выходные – 20 автобусов с интервалом 12 минут.

3 октября мы рассказывали о появлении в Астане новых экспресс-маршрутов.

Читайте также

Токаев принял министра сельского хозяйства
Токаеву рассказали об успехах в аграрной отрасли страны
Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление
В шести городах Казахстана задержали получателей посылок с наркотиками из США
В Астане на вокзале задержали пятерых горожан за организацию незаконной миграции
В спецЦОНе на столичном ж/д вокзале задержали несколько человек
Ирина Капитанова
Алматы 2024 год Автобусы Общественный транспорт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Евгений Петросян, Татьяна Брухунова
Жена Петросяна в день рождения дочери показала фото своей беременности
руки, поддержка
Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо, рассказала психолог
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери-стриптизерши
Сваты Наташи Королевой объяснили, почему не приехали на свадьбу дочери
Национальная гвардия Республики Казахстан, нацгвардия РК
Нацгвардейцы будут патрулировать Талгар для охраны общественного порядка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: