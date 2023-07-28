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Сколько детей зачислили в первый класс в Алматы

Сколько первоклассников впервые пойдут в школу в Алматы Фото: Zakon.kz
За четыре месяца с начала зачисления в первые классы алматинских школ поступило более 25 тысяч заявлений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы 28 июля, с 1 апреля жители города подали 25 009 заявлений на зачисление детей в первые классы.

Заявки будут принимать до 1 августа, в первые классы набирают детей в возрасте шести лет (а также тех, кому исполняется шесть лет в текущем календарном году). Запись идет через портал электронного правительства eGov.

Для сравнения, в 2021/22 учебном году в Алматы зачислили в первые классы школ 31 046 детей, в 2022/23 – 32 938.


"Школы обеспечивают прием с обеспечением доступа всех детей, проживающих на территории обслуживания школы (микроучасток), независимо от уровня подготовки. Также детей можно оформить не только в школу по своему микроучастку, но и в любую другую государственную школу при наличии свободных мест", – напомнили в акимате.

Для поступления в первый класс родитель или законный представитель ребенка должен лично обратиться с заявлением, предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, документы о состоянии здоровья (формы 026/у-3 и формы 065/у), а также две фотографии размером 3х4.

В 2023 году в целом по стране, по предварительной оценке, в первый класс должны пойти около 400 тысяч детей.

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