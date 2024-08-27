Сколько казахстанских детей зачислили в первый класс и какой язык обучения выбрали большинство из них

В Министерстве просвещения Казахстана предоставили информацию о детях, зачисленных в первый класс, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий релиз опубликовали в Telegram-канале ведомства сегодня, 27 августа 2024 года.

"В новом 2024-2025 учебном году в первый класс зачислены 351 176 детей, из них около 70% изъявили желание обучаться на государственном языке". Пресс-служба Министерства просвещения РК

Больше всего первоклашек отмечается в Туркестанской области – более 44 тыс., Алматинской области – более 34 тыс. и Астане – более 26 тыс.

"В 7859 школах страны новый учебный год начнут свыше 3,9 млн казахстанских школьников. Также отмечается рекордное количество выпускников – 219 тыс. учащихся 11-х классов. Всего в новом учебном году ожидается 369 тыс. первоклашек". Пресс-служба Министерства просвещения РК

21 августа 2024 года министр просвещения Гани Бейсембаев заявил, что переноса начала учебного года на понедельник, 2 сентября, не будет.