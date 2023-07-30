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Торговцев выгнали с площади Уральска

Торговцев выгнали с площади Уральска Фото: скриншот с видео
После жалоб жителей Уральска на заполненную торговцами площадь первого президента, сотрудники акимата освободили общественное пространство, сообщает Zakon.kz.

Территорию площади, где любят гулять жители города, освободили от электромобилей и батутов. К таким мерам прибегли сотрудники акимата после многочисленных жалоб жителей, передает Мой город со ссылкой на пресс-службу акимата Уральска.

"От жителей микрорайона поступали жалобы, что здесь невозможно гулять, что все эти переносные и управляемые конструкции мешают. Акимат совместно с компетентными органами провёл меры по борьбе с незаконной торговлей. Заинтересованные органы принимают меры по приведению в порядок территории", – сообщили в отделе ЖКХ.

Как сообщает издание, ранее жители пожаловались на огромное количество торговых площадок на месте отдыха горожан. Из-за батутов и электрокаров, сообщали горожане, на площади не осталось места для прогулок.

Ранее в Уральске, в результате сильного ветра, дерево упало на автомобиль. Внутри находился водитель, которого зажало внутри. Мужчина смог самостоятельно выбраться из покореженного авто до приезда спасателей.

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Мария Мельникова
Западно-Казахстанская область Уральск
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