В Актобе прошел форум сельских акимов

На форуме сельских акимов, организованном впервые в Актобе, обсуждались актуальные вопросы и были высказаны предложения.

В заседании приняли участие секретарь партии Ержан Жылкыбаев, депутат Мажилиса Парламента Казыбек Алишев, аким области Асхат Шахаров, акимы районов, городов, сельских округов, депутаты маслихата, избранные от партии Amanat и руководители управлений и департаментов.

"Создание развитого демократического общества является одним из главных принципов политики главы государства. В своих посланиях президент неоднократно отмечает, что систематически создаются условия для укрепления принципов справедливости и демократии в стране. В настоящее время в области работают 157 акимов разного уровня. По указу президента Касым-Жомарта Токаева в 2021 году состоялись выборы 155 акимов городов и сел. В 2023 году в рамках пилотного проекта три акима района были избраны прямым голосованием. Необходимо строго контролировать выполнение партийных предвыборных программ и обещаний кандидатов, так как партия несет ответственность за действия акимов. Эффективное выполнение обязательств со стороны партий и акимов будет обеспечивать соблюдение доверия граждан", – сказал глава региона на открытии форума.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В своем выступлении секретарь партии Ержан Жылкыбаев отметил, что законодательный комплекс реформ в стране был разработан за короткий период времени, и обратил внимание на возрождение политических институтов, на то, что Мажилис и маслихаты стали многопартийными и вернулись одномандатные депутаты.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Эти реформы напрямую затронули деятельность партии Amanat. В новой общественно-политической обстановке в партии проводились планомерные внутренние изменения, обновлялись методы работы с народом. Партия отдает приоритет работе, основанной на требованиях избирателей. Она рекомендовала достойных кандидатов, пользующихся уважением в обществе, что позволило завоевать доверие народа на выборах в Мажилис, маслихаты и акимов. Именно поэтому партия Amanat уделяет внимание системной работе на местах и проводит форум сельских акимов во всех регионах страны", – сказал он.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Секретарь партии остановился на нескольких ключевых аспектах: выборах сельских акимов, реализации предвыборной программы и партийных проектов, работе общественных приемных, а также взаимодействии с молодежью. Он отметил, что предложения, идеи и новые инициативы, представленные на форуме, придадут новый импульс упорному труду и профессионализму сельских акимов, избранных от партии Amanat.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

По словам председателя областного филиала партии Ербола Данагулова, проводившего форум, в Актюбинской области с июля 2021 года прошли выборы 155 сельских акимов, на которых победил 141 (90%) кандидат, выдвинутый партией. В настоящее время в Актюбинской области семь городов и 135 сельских округов, в 133 из них акимами являются члены партии Amanat.

В ходе заседания выступили избранные от партии Amanat акимы Кобдинского района и Танирбергенского сельского округа Мартукского района. Работа форума продолжилась секционными заседаниями и семинар-тренингами для акимов городов и сельских округов.