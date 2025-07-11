Виноваты лисы: новые случаи бешенства подтвердились в Костанайской области

По данным облуправления ветеринарии, за последние 5 лет в Костанайской области зарегистрировано 45 случаев бешенства среди диких, домашних и сельскохозяйственных животных. В 2025 году опасное заболевание подтвердилось у 6 особей.

Санэпидемиологи советуют: при укусе или царапине от животного, особенно дикого или бездомного, срочно обращаться за антирабической помощью, передает корреспондент Zakon.kz.

Вирус не дремлет

В середине июня 2025 года новость о том, что жительница Камыстинского района Костанайской области умерла от укуса домашней кошки, мгновенно разлетелась по всей стране. В Департаменте санэпидконтроля Костанайской области тогда отметили, что женщина за медицинской помощью обратилась слишком поздно, так как не ожидала, что ее питомец может быть носителем смертельно опасного вируса. После укуса кошка пропала, а на появившиеся симптомы женщина не обратила вовремя внимание.

В июне и в июле появилась информация о выявлении новых случаев бешенства у сельхозживотных в районе Беимбета Майлина, а затем в Алтынсаринском районе. Сейчас въезд и выезд на ферму последнего района запрещен. Такие ограничительные мероприятия ввели по постановлению акима сельского округа. Сейчас на месте работают специалисты республиканского противоэпизоотического отряда, они проводят обработку. Массовая вакцинация была в планах, теперь ее провели в экстренном порядке.

"В хозяйстве вакцинации подлежали все 255 голов сельхозживотных, среди которых крупный рогатый скот и лошади. Все поголовье осмотрели ветеринары, но клинических признаков бешенства не выявили. Мы применяем также специальную вакцину для диких животных в сухом виде. В лесной зоне, лесопосадках и возле водоемов специалисты весной рассыпали 64 тыс. доз препарата", – пояснил руководитель Управления ветеринарии Костанайской области Толеген Иманбаев.

Как добавили в управлении, для профилактики особо опасных болезней проводятся мероприятия по вакцинации и аллергическому исследованию всех видов сельхозживотных. По бешенству было проведено 65 тыс. манипуляций. Увеличение количества фактов заражения животных бешенством в ведомстве объясняют резким ростом численности лис в лесах.

"Сельским жителям следует быть осторожными. Остерегаться диких животных и не приносить их домой. Заражение опасным заболеванием в основном регистрируем на окраинах сел, где есть свободный доступ для лис и корсаков", – подчеркнули в ветслужбе.

Укусов все больше

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области отмечают резкое увеличение количества обращений за антирабической помощью. Если за весь 2024 год было 1423 обращения, из них детей до 14 лет – 417, то за 6 месяцев 2025 года в медучреждения обратились 1733 человека. В прошлом году жители области чаще всего были укушены собаками, на втором месте – укусы кошек, на третьем – укусы других животных.

"С 2016 по 2024 год заболевания людей бешенством не регистрировались. В этом году произошел один случай с летальным исходом. За шесть месяцев от укусов кошек, собак и сельхозживотных пострадали 1674 человека. Еще в 59 случаях жители региона были укушены мышами, волками, лисами и другими животными", – пояснил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев.

По его словам, бешенство является одним из самых опасных инфекционных заболеваний, передающихся человеку от животных. Наиболее часто заражение происходит через укусы, но также существует риск инфицирования при оцарапывании или даже при попадании слюны зараженного животного на кожу или слизистые оболочки.

"Заражение бешенством в 99% случаев происходит после укусов животных, которые могут являться переносчиком вируса. Инкубационный период может длиться от нескольких дней до месяцев, а иногда и до года – в зависимости от места укуса. Например, в случае с погибшей жительницей региона болезнь начала проявляться только через несколько месяцев", – добавили в департаменте.

Часто заболевание начинается с неприятных состояний: болит место укуса, затем может последовать лихорадка. Специалисты назвали и другие симптомы бешенства: головная боль, тревога, раздражительность, страх, бессонница. Повышается температура, больной плохо переносит звуки и яркий свет, ухудшается аппетит, развивается водобоязнь вплоть до невозможности проглотить воду. Болезнь поражает центральную нервную систему, и если время упущено, она приводит к смерти. Своевременная профилактика и правильные действия после укуса спасают жизнь.

"Если вас укусило животное, немедленно промойте рану мылом под проточной водой не менее 10-15 минут. Обработайте ее антисептиком (спирт, йод, хлоргексидин). И немедленно обратитесь в травмпункт для получения антирабической помощи, которая заключается в обработке места травмы и одновременном введении антирабической вакцины или антирабического иммуноглобулина. Курс лечения состоит из шести прививок (0 дней, 3 дней, 7 дней, 14 дней, 30 дней, 90 дней, если укусившее животное неизвестно, или умирает)", – подчеркнул руководитель ведомства.

Напряженная обстановка

Согласно информации, опубликованной в журнале "Вестник науки" Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина, наибольшее количество очагов бешенства было зафиксировано в 2013, 2015 и 2020 годах (140, 140 и 124 очага, соответственно).

Причем большинство случаев – 863 – было зарегистрировано у домашнего скота, 394 – среди домашних животных и 48 – у представителей дикой фауны. Также, по данным Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК, известно, что за последние 10 лет (2015-2024 годы) в Казахстане было зафиксировано 25 случаев бешенства среди людей. Эпизоотическая обстановка остается напряженной в ВКО.

"В 2024 году в области специалисты зарегистрировали шесть очагов бешенства среди животных. Обнаружили 11 инфицированных особей, среди них семь особей КРС, одна лошадь, две лисы и волк. В первом квартале 2025 года зарегистрировали новый очаг в Тарбагатайском районе. Заболел крупный рогатый скот и собака. Контакт с зараженными животными был у трех человек. Всем назначена антирабическая терапия", – пояснили в апреле 2025 года на брифинге в РСК представители Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Восточно-Казахстанской области.

В 2024 году Zakon.kz писал, что в Костанайской области от укусов кошек пострадали 475 человек.

Ветеринарные врачи и специалисты санитарно-эпидемиологического контроля настоятельно рекомендуют казахстанцам сразу же обращаться за медицинской помощью. Вирус смертельно опасен и лучшее средство – это профилактика или оперативное обращение за помощью.