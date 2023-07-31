Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью

В селе Сарытомар района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области разобрали стены ранее отстроенных домов для переселенцев. Оказалось, что программа "Енбек", предусмотренная для этого, перестала действовать, сообщает Zakon.kz.

Дома для переселенцев в село Сарытомар построил местный предприниматель. Предполагалось, что на новые квадратные метры заедут жители южных регионов страны по программе "Енбек". Но недавно выяснилось, что программу закрыли. Дома, которые были почти готовы принимать жильцов, разобрали до фундамента, передает Петропавловск.news.

"Когда начали строить дома, мы обрадовались, что село вновь возрождается, что будут приезжать люди. Но увы… Это родина нашего великого поэта Магжана Жумабаева. Прошу прокуратуру района, области поднять этот вопрос и пояснить, почему так сделано, и дома не возвели до конца!", – так отреагировали на снов домов жители села.

Сельчане записали эмоциональное видео, обращаясь к госорганам. Но помочь в прокуратуре жителям Сарытомара не смогут. Ответ при этом, дали в акимате района.

"Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства "Еңбек" была начата в 2019 году и завершена в 2021 году. В селе Сарытомар дома для переселенцев строились по данной программе в 2021 году индивидуальным предпринимателем. В связи с прекращением финансирования по вышеуказанной программе строительство было остановлено, весь строительный материал, за исключением фундамента, был вывезен самим предпринимателем. Денег на строительство и выкуп данных домов государство не выделяло". Пресс-служба акимата района имени Магжана Жумабаева

К слову, за последние годы количество жителей села Сарытомар сократилось с 459 до 215. Но ждать новых жильцов в селе, чтобы возродить его, не приходится.

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