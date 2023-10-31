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Аким СКО посетил все районы области

Аким СКО посетил все районы области Фото: пресс-служба Северо-Казахстанской области
Аким СКО Гауез Нурмухамбетов завершил объезд по районам области посещением родины нашего великого земляка Магжана Жумабаева. Глава региона побывал в его родном селе Сарытомар, где располагается музей поэта.

Во время поездки аким области ознакомился c ходом ремонта подъездной дороги к селу Байтерек, посетил центр детского и юношеского творчества в Булаево и молочную ферму в селе Жастар. Также в Жастаре ознакомился с реконструкцией водоразводящих сетей. Благодаря этому проекту жители села будут обеспечены качественной питьевой водой.

Аким СКО посетил все районы области

Фото: пресс-служба Северо-Казахстанской области

Аким СКО посетил все районы области

Фото: пресс-служба Северо-Казахстанской области

В селе Советское аким области посетил зерноток ТОО "СК Агро-2050". Там же встретился с аграриями района. Обсудили минувшую уборочную кампанию и достижение показателей урожайности. Затем Гауез Нурмухамбетов проследовал в дом культуры. После капитального ремонта здание стало многофункциональным местом для проведения досуга сельчан. Здесь же аким СКО встретился с местными жителями и обсудили вопросы по дальнейшему улучшению села.

Аким СКО посетил все районы области

Фото: пресс-служба Северо-Казахстанской области

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Редакция Zakon.kz
Северо-Казахстанская область
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