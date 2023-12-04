Нет средств: жители пригородного поселка 20 лет ждут дорогу в ЗКО

Жители улицы Женис в поселке Подстепное Западно-Казахстанской области 20 лет ждут ремонта дороги. В акимате подготовили смету и проект для строительства, но денег на работы в бюджете нет, сообщает Zakon.kz.

По улице Женис в поселке Подстепное не могут проехать машины скорой помощи и пройти дети, которые тут идут в местную школу. Жители ни раз обращались к властям с требованием отремонтировать улицу, но работы постоянно откладывают, пишет Мой город.

"В течение 20 лет мучаемся с этой улицей. Дети не могут пройти в школу, они по колено в воде и грязи. У кого есть проходимая машина, встречают детей на ней. Если даже летом сильный дождь пройдет, то все, такая же картина. В прошлом году летом смета на эту улицу была готова и прошла экспертизу. Но так как деньги не выделяют, строительство не идет". Ермек Жармухамбетов, житель поселка

Жители говорят, что даже резиновые сапоги не спасают в грязь. К слову, лужи и глиняная жижа на улице Женис появляется даже летом, после небольшого дождя. Пытался исправить ситуацию своими силами сельчанин Болат Койщекенов: он купил тачку, возил глину и строительный мусор, пытаясь засыпать ямы. Правда, этого хватало до первого дождя, говорит мужчина.

Заместитель акима Теректинского района Амангельды Тугузбаев сказал, что проектно-сметная документация готова, проект рассчитан на три улицы. Бюджетную заявку уже написали. Проблема только в том, что в район не выделяют деньги из областного бюджета.

"Если они нас поддержат, то на следующий год объявят конкурс. Подрядчик, который выиграет, будет ремонтировать сразу три улицы. У нас не только на эти улицы готова документация, но и на другие. Но опять же все зависит от выделения средств. На эти три улицы нужно около 360 миллионов тенге. Общая протяженность проекта 2,4 километра". Амангельды Тугузбаев

Ранее премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства раскритиковал ремонт дорог в Казахстане.