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Почти треть проверенных дорог в Казахстане низкого качества

Почти треть проверенных дорог в Казахстане - низкого качества Фото: Zakon.kz
В Центре экспертизы дорожных активов в этом году взяли 16 тысяч проб битума по стране. 27% из них оказались низкого качества, сообщает Zakon.kz.

Чаще всего асфальт не соответствует необходимой плотности или недостаточно водонепроницаемый. Так появляются просадки и ямы – это сокращает срок службы магистралей, передает КТК.

Все нарушения по закону должен устранять подрядчик за свой счет. И кто-то даже выполняет свои обязанности. С 2019 года дорожно-строительные компании уже переделали асфальтовое покрытие на 9 миллиардов тенге.

"Мы определяем границу участка совместно с заказчиком, подрядной организацией. Подрядная организация данный участок переустраивает. После этого повторный выезд. Нас вызывают, мы опять проверяем. Если все там нормально, то мы его фиксируем и пропускаем дальше". Директор департамента Национального центра качества дорожных активов Шалкар Касымханов

20 июля стало известно, что активистка из Талгара добилась отмены штрафа за самостоятельный ремонт дороги.

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