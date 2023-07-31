Водителей Мангистау за неделю оштрафовали на 22 миллиона тенге. Помогли камеры Сергек

На дорогах Мангистау неделю назад заработали камеры системы Сергек. В первые же семь дней водители нарушили правил дорожного движения на 22 миллиона тенге, сообщает Zakon.kz.

Камеры системы Сергек в Мангистауской области установили 1 июля. Первое время они работали в тестовом режиме. С 18 июля все устройства были переведены в рабочий режим и начали фиксировать нарушения правил дорожного движения, передает 24kz.

В первую же неделю водители Мангистауской области более двух тысяч раз нарушили правила. Все нарушения были зафиксированы сотрудниками полиции при помощи системы Сергек.

"Установлена система "Сергек". По области – 148 систем. Из них по городу Актау – 108, по Мунайлинскому району – 40. Так, за 8 дней было выявлено 2171 нарушение, где было наложено 21 млн 971 тенге административного штрафа" Тимур Джумалиев, начальник отдела Управления административной полиции ДП Мангистауской области

На сегодня более 1300 устройств контролируют ситуацию на трассах и дорогах внутри населенных пунктов региона. Все данные поступают в процессинговый центр и там их обрабатывают и анализируют специалисты.

30 июля на автодороге Алматы-Екатеринбург 36-летний водитель автомашины Renault, двигаясь со стороны города Балхаша в сторону Караганды, из-за разгерметизации заднего колеса, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в правый бок.

