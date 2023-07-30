Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Большегруз опрокинулся на трассе Алматы – Екатеринбург

авария Фото: polisia.kz
30 июля на автодороге Алматы-Екатеринбург 36-летний водитель автомашины Renault, двигаясь со стороны города Балхаша в сторону Караганды, из-за разгерметизации заднего колеса, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в правый бок, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-служба МВД РК, в результате ДТП жертв и пострадавших нет.

На место ДТП направлены три экипаж батальона патрульной полиции региона.

"Полицией на место происшествия был вызван кран. В целях обеспечения безопасности других участников дорожного движения и беспрепятственного поднятия грузового транспорта на время работы крана, около получаса, участок дороги был перекрыт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жалоб от водителей на работу полицейских при ликвидации последствий ДТП не поступило.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП в Жетысуской области.

Читайте также

В Пакистане десятки людей погибли при взрыве на съезде партии

Карагандинцы остались без воды из-за коммунальной аварии

В Мангистауской области вторые сутки ищут пропавшего рыбака

Елена Беляева
Алматы Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
спортсмен
Роман Костомаров показал новое видео с тренировок
Какие знаки зодиака сложнее всего любить
Какие знаки зодиака сложнее всего любить
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
шмель, цветок
Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления