Большегруз опрокинулся на трассе Алматы – Екатеринбург

30 июля на автодороге Алматы-Екатеринбург 36-летний водитель автомашины Renault, двигаясь со стороны города Балхаша в сторону Караганды, из-за разгерметизации заднего колеса, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в правый бок, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-служба МВД РК, в результате ДТП жертв и пострадавших нет.

На место ДТП направлены три экипаж батальона патрульной полиции региона.

"Полицией на место происшествия был вызван кран. В целях обеспечения безопасности других участников дорожного движения и беспрепятственного поднятия грузового транспорта на время работы крана, около получаса, участок дороги был перекрыт", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жалоб от водителей на работу полицейских при ликвидации последствий ДТП не поступило.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в ДТП в Жетысуской области.

