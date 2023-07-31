Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане

В Казахстане дефляция в размере -0,2% на социально значимые продукты фиксируется последние две недели июля 2023 года. Снижение цен отмечается по девяти позициям, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается на сайте primeminister.kz, в лидерах по длительности падения – масло подсолнечное, гречка, мясо птицы. За прошлую неделю индекс цен уменьшился на лук, сахар, морковь, картофель, муку, соль.

"Несмотря на снижение цен на большинство социальных продуктов, некоторые из них, в частности, капуста, яйца, рис, продолжают сохранять тенденцию незначительного роста. Именно этому вопросу на совещании было уделено особое внимание", – говорится в сообщении.

По словам первого вице-министра торговли и интеграции РК Армана Шаккалиева, на сегодня Продкорпорация уже закупила 6 тыс. тонн рисовой крупы.

"Регионы законтрактовали только 5,7 тыс. тонн риса, тогда как было поручено довести контрактацию до 25 тыс. тонн. Только наличие достаточного объема риса позволит снизить темп роста цены на него", – сообщил он.

Первый вице-министр также добавил, что проводится работа с Ассоциацией яичных производителей Казахстана по организации закупа через оборотную схему. Регионам поручено обеспечить заключение контрактов напрямую с заводами-производителями.

Отдельно рассмотрели работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем. С начала года проведены 1108 заседаний комиссий и исключены 360 непродуктивных посредников, проанализированы 716 цепочек и по 122 фактам установлены риски превышения торговой надбавки.

"К примеру, мы видим, что крупные производители за июнь-июль реализовали более 27 млн штук яиц в адрес 5000 покупателей, в том числе в адрес 1500 физических лиц реализация составила от 1,5 до 2 млн штук. Далее цепочка прерывается. Полагаем необходимым совместно с КГД МФ рассмотреть вопрос привлечения к ответственности физических лиц за незаконное предпринимательство, а также провести идентификацию этих лиц в электронные счета фактуры при реализации СЗПТ". Арман Шаккалиев

Фото: primeminister.kz

В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов сообщил, что на межсезонье 2024 года по луку и моркови в регионах сформированы рекомендуемые объемы. Совместно с акиматами продолжается работа по форвардному заключению контрактов на картофель, капусту, гречневую крупу, рис, масло подсолнечное, муку и сахар.

"Несмотря на относительно стабильную ситуацию в стране, акиматам необходимо продолжать активную работу по контрактации социальных продуктов, в первую очередь, по луку и капусте. До 1 августа вы должны обеспечить заключение форвардных договоров на поставку риса и контрактацию нужных объемов. Необходимо принять соответствующие меры по стабилизации цен на яйца, провести работу с бизнесом, производителями, торговыми сетями, совместно с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции работать над устранением лишних посредников". Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин

Каждый месяц редакция Zakon.kz делает обзор реальных цен на социально значимые продукты с рынков страны. Вывод по итогам июля 2023 года – цены в Казахстане продолжают колебаться. Подробнее о ценах на социально значимые продукты можете узнать здесь.