Какие продукты подешевели в Казахстане, а какие продолжают дорожать

Цены на социально значимые продукты в Казахстане перестали расти так быстро, как это было еще год назад. Однако полной стабилизации покупатели пока не чувствуют: пока одни товары заметно дешевеют, другие продолжают прибавлять в цене, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, индекс цен последней недели мая 2026 года на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) остался на нулевой отметке – в среднем по стране за неделю стоимость базовой продуктовой корзины не изменилась. С начала месяца ситуация также остается стабильной. При этом в годовом выражении рост все еще сохраняется на уровне 3,3%, что говорит о влиянии высокой базы прошлых лет.

Что сильнее всего бьет по кошельку

Самый заметный рост с начала года показали овощи длительного хранения. Именно они сейчас формируют основное давление на семейный бюджет, особенно в некоторых регионах.

Сильнее всего подорожала морковь. В среднем по стране рост с начала года составил 51,6%. Но в некоторых городах цифры выглядят куда жестче. В Жезказгане стоимость выросла на 206,3%, а в Павлодаре – на 237,0%. По сути, это означает более чем 2-кратный рост всего за несколько месяцев.

Схожая ситуация и с картофелем. В среднем по Казахстану он подорожал на 32,7%, однако в Кокшетау рост достиг 178,4%, а в Петропавловске – 98,6%. Продолжает дорожать и лук, который с начала года прибавил 18,6%.

Покупатели ощущают рост и в мясной группе.

За год баранина стала дороже на 25,5%, а говядина бескостная – на 19,5%. При этом резких недельных скачков здесь уже нет.

Какие продукты стали дешевле

Одновременно часть овощной корзины заметно подешевела. Самое сильное снижение показали огурцы – минус 59,2% с начала года.

Существенно снизились цены и на помидоры, которые подешевели на 23,4%. Капуста стала доступнее на 16,3%.

Это сезонный эффект, который ежегодно повторяется с приходом нового урожая. Когда на рынок массово поступает свежая тепличная продукция, предложение резко растет, а цены начинают снижаться. Именно за счет этого общего удешевления рынок сейчас удерживается от нового скачка.

Почему овощи ведут себя по-разному

Причина разнонаправленной динамики кроется в особенностях национальной системы хранения и поставок.

Огурцы и помидоры быстро реагируют на сезонное увеличение предложения. Новые партии практически сразу отражаются на ценниках.

Картофель, морковь и лук зависят от запасов прошлого урожая. К концу весны эти резервы сокращаются, а новая продукция еще не выходит на рынок в достаточном объеме. Из-за этого именно такие позиции традиционно дорожают сильнее всего.

Эта "сезонная" развилка и создает нынешнюю картину, когда часть корзины дешевеет, а часть продолжает прибавлять в цене.

Удалось ли остановить общий рост?

Если смотреть на картину в целом, правительству удалось добиться того, чего не получалось в предыдущие годы: остановить резкий разгон цен на базовые продукты.

Осенью 2025 года рост социальной корзины начал замедляться, а в 2026 году недельный индекс все чаще держится на нулевой отметке. Это означает, что системного повышения цен сейчас нет.

Как было отмечено на совещании правительства РК 25 мая, индекс цен на СЗПТ третью неделю подряд сохраняется на нулевой отметке.

"Основной вклад в их стабилизацию внесли крупные регионы: в Астане и Алматы рост цен составил 0%, в Шымкенте и Туркестанской области зафиксировано снижение на 0,1%, в Алматинской области – на 0,5%, в Акмолинской – на 0,9%". Правительство РК

Однако, нынешняя стабилизация происходит на фоне высоких цен, сформированных в предыдущие годы. Теперь мы ждем летнего урожая – он должен так "надавить" на цены, чтобы снижение стало заметным не только в статистике, но и в обычных чеках на кассах магазинов.

Отметим, что в конце 2025 года в Казахстане значительно расширили перечень СЗПТ – теперь в него входит 31 товарная позиция.