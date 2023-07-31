На двух автотрассах в ЗКО осталось уложить 75 километров нового асфальта
Сезон дорожных строительных работ в регионе в самом разгаре. Руководитель АО "КазАвтоЖол" Мейрхат Касымбаев совместно с акимом Западно-Казахстанской области Нариманом Торегалиевым проинспектировал ход строительных работ на дорогах, ведущих в самые отдаленные районы Западно-Казахстанской области, в Жанибекский и Бокейординский. Речь идет об автодорогах "Унеге-Бисен-Сайхин" и "Казталовка-Жанибек-гр.РФ", строительство которых идет уже 4-ый год.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
"Благодаря активной заготовке инертных материалов в зимний период, удалось избежать срыва строительно-монтажных работ в самый пик сезона. Сейчас на участках полным ходом идут работы в рамках капитального ремонта. Совместно с АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы" увеличили количество вагонов для поставки щебня через железнодорожные тупики "Сайхин", "Жанибек", "Уральск товарная" и "Тауекел", – отметил руководитель нацкомпании Мейрхат Касымбаев.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
По его словам, специалисты доставляют щебень практически через день.
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
"Вопрос битума также уже не стоит остро на повестке дня. Определенную часть материала заготовили также в зимний период, сейчас налажены поставки с Российской Федерации. В целом, общая протяженность двух дорог составляет 245 км, из них новый асфальт уложен на 170 километрах. До конца сезона подрядные организации обязуются уложить асфальт на оставшихся 75 километрах. Учитывая, что в южных районах области погодные условия позволяют дорожникам работать вплоть до середины ноября, поставленная задача вполне реализуема. На данный момент устройство водопропускных труб и строительство мостов завершено на 85%. Работа по устройству скотопрогонов завершена полностью". Мейрхат Касымбаев
Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Таким образом, на сегодняшний день полностью обеспечен проезд на таких участках западных трасс, как:
- от села Унеге до села Бисен;
- от районного центра села Сайхин до поворота в сторону села Хан Орда;
- от села Куйгенколь до районного центра села Жанибек;
- от районного центра села Казталовка до моста через реку Ащысай;
- и далее проезд обеспечен еще на 15 км от Ащысая.
Подрядным строительным организациям поручено максимально усилить работы на проблемных участках автотрасс. Ход строительства данных автодорог находится на особом постоянном контроле, как у руководства "КазАвтоЖола", так и у акимата области.