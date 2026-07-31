23 млрд тенге получат дети на подготовку к школе
В преддверии 2026-2027 учебного года поддержку получат около 450 тысяч детей.
На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге. Минимальный размер помощи составляет 50 851 тенге на одного ребенка. Это на 10% больше, чем в прошлом году.
В зависимости от возможностей местного бюджета в отдельных регионах сумма выплаты может быть выше. Помощь предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьников из малообеспеченных семей, семей, получающих адресную социальную помощь, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию образования и представить соответствующие документы.
Ранее сообщалось, что в школах Казахстана вводят важные изменения: что ждет учеников.