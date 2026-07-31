#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
474.63
544.5
5.92
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
474.63
544.5
5.92
Общество

23 млрд тенге получат дети на подготовку к школе

Первоклассники, первый класс, школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, 1 сентября, первое сентября, школьная линейка, День знаний, первый звонок, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 08:51 Фото: Zakon.kz
С 1 августа по 30 сентября 2026 года в рамках фонда "Всеобуч" детям из социально уязвимых категорий будет оказана помощь на приобретение школьной формы, обуви и школьных принадлежностей, сообщает Zakon.kz.

В преддверии 2026-2027 учебного года поддержку получат около 450 тысяч детей.

На эти цели в местных бюджетах предусмотрено порядка 23 млрд тенге. Минимальный размер помощи составляет 50 851 тенге на одного ребенка. Это на 10% больше, чем в прошлом году.

В зависимости от возможностей местного бюджета в отдельных регионах сумма выплаты может быть выше. Помощь предусмотрена для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьников из малообеспеченных семей, семей, получающих адресную социальную помощь, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Для получения выплаты родителям или законным представителям необходимо обратиться в организацию образования и представить соответствующие документы.

Ранее сообщалось, что в школах Казахстана вводят важные изменения: что ждет учеников.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Аксинья Титова
Читайте также
Деньги, тенге, судебные выплаты, алименты, пособие на ребенка, пособие на детей, содержание, семейные выплаты, деньги на ребенка, ребенок, дети, семья
08:43, 20 августа 2025
Около 20 млрд тенге перечислили казахстанским родителям к школе
подготовка детей к школе
23:55, 31 июля 2023
В ЗКО выделили 372,6 млн тенге на подготовку к школе детей из социально уязвимых семей
Кто сможет получить более 43 тысяч тенге на сборы ребенка в школу
12:18, 01 августа 2024
Кто сможет получить более 43 тысяч тенге на сборы ребенка в школу
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Томас Мартин Этчеверри
08:49, Сегодня
31-я ракетка мира из Аргентины Этчеверри примет участие в Almaty Open 2026
Полина Кудерметова
08:19, Сегодня
Экс-россиянка, выступающая за Узбекистан, Кудерметова проиграла на турнире Washington Open
Джейк Пол
07:46, Сегодня
Джейк Пол намерен дебютировать в ММА
Ига Швёнтек
07:15, Сегодня
Ига Швёнтек похвасталась неожиданным талантом
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: