Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области

Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области Фото: скриншот с видео
В Алматинской области дачникам, чтобы пройти к своему дому нужно преодолеть газопроводный барьер. Труба загораживает проход к воротам, сообщает Zakon.kz

По информации Almaty.tv газопровод стоит поперёк жилых домов. Так его построили 9 лет назад. С тех пор, как на этом участке появились первые дома, а раньше было поле. Люди ждали, что ситуацию исправят, но всё безрезультатно.

"Вот этот газопровод нам перекрыл нашу единственную дорогу в ближайший магазин. Чтобы сходить туда, мы должны нагибаться, перегибаться, перелезать под этой трубой. На этой стороне зона отдыха, там есть площадка, где дети играют. На эти площадки когда мы выходим, боимся, что не успеем переползти через трубы, пока дети не выбегут на дорогу"жительница ПКСТ "Ардагер-Ветеран" Раушангуль Айшуакова.

"На поле, где люди не живут, в этом ничего такого нету. В то время домов не было. Поэтому построили так. Если люди хотят, то могут к нам обратиться с заявлением. Арку можно сделать. Тогда скажем сколько будет цена. А по отключению "КазТрансГаз" нам скажет цену", - пояснил специалист газовой компании Даулетбай Ержанов.

"Мы сейчас направили письмо подрядчику, кто построил этот газопровод. В письме мы указали, насколько это законно? Строительным нормам соответствует или нет? В случае несоответствия будем предпринимать меры"аким Ащибулакского сельского округа Жасулан Оналбаев

Пока идёт проверка, местным жителям придется терпеть эти неудобства. Которые, по словам специалистов, нельзя назвать полностью безопасными.


Читайте также

Избиение 14-летнего подростка в Павлодаре: дело взяли под особый контроль

Участники строительства алматинских трамплинов требуют немедленно выплатить 4 млрд тенге

В трех городах РК прогнозируют повышенный уровень загрязнения воздуха

Елена Вебер
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Какие регионы Казахстана определены для жизни кандасов и переселенцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления