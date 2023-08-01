Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области

В Алматинской области дачникам, чтобы пройти к своему дому нужно преодолеть газопроводный барьер. Труба загораживает проход к воротам, сообщает Zakon.kz

По информации Almaty.tv газопровод стоит поперёк жилых домов. Так его построили 9 лет назад. С тех пор, как на этом участке появились первые дома, а раньше было поле. Люди ждали, что ситуацию исправят, но всё безрезультатно.

"Вот этот газопровод нам перекрыл нашу единственную дорогу в ближайший магазин. Чтобы сходить туда, мы должны нагибаться, перегибаться, перелезать под этой трубой. На этой стороне зона отдыха, там есть площадка, где дети играют. На эти площадки когда мы выходим, боимся, что не успеем переползти через трубы, пока дети не выбегут на дорогу" жительница ПКСТ "Ардагер-Ветеран" Раушангуль Айшуакова.

"На поле, где люди не живут, в этом ничего такого нету. В то время домов не было. Поэтому построили так. Если люди хотят, то могут к нам обратиться с заявлением. Арку можно сделать. Тогда скажем сколько будет цена. А по отключению "КазТрансГаз" нам скажет цену", - пояснил специалист газовой компании Даулетбай Ержанов.

"Мы сейчас направили письмо подрядчику, кто построил этот газопровод. В письме мы указали, насколько это законно? Строительным нормам соответствует или нет? В случае несоответствия будем предпринимать меры" аким Ащибулакского сельского округа Жасулан Оналбаев

Пока идёт проверка, местным жителям придется терпеть эти неудобства. Которые, по словам специалистов, нельзя назвать полностью безопасными.



