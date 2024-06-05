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Законодательство РК

Жительница Алматинской области построила дом на незаконно легализованной земле и лишилась его

Алматинская область, земля, дом, снос, суд, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 17:24 Фото: pixabay
Жительница Алматинской области купила землю, построила на ней дом, а его потом постановили снести. За восстановлением своих прав женщина пошла в суд, сообщает Zakon.kz.

Верховный cуд 5 июня 2024 года сообщил, что жительница Алматинской области обратилась с иском к госорганам о взыскании 11 млн тенге убытков в виде утраты рыночной стоимости приобретенного участка и возведенного дома. 

"Истец в 2009 году купила участок у владельца (продавец), принадлежащий ему по решению комиссии по легализации от 2007 года и акта на право частной собственности на участок от 2008 года. Построила на участке жилой дом и легализовала его решением районной комиссии в 2015 году. Спустя год судом (по иску третьего лица) признаны недействительными решение о легализации, акт на право частной собственности, договор купли-продажи участка, а еще через два года – и решение о легализации дома, постановлено домостроение снести. По заключению эксперта, восстановительная стоимость жилого дома составляет 11 млн тенге", – говорится в сообщении ВС РК.

Суд первой инстанции частично взыскал ущерб с продавца – около 1 млн тенге, с аппарата акима района – 11 млн тенге.

Апелляция отказала в иске из-за построенного истцом домостроения, которое никем не снесено, находится в том же состоянии, как и при его использовании.

Дело дошло до судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Там установили: 

  • доводы истца о причинении убытков из-за прекращения ее прав на домостроение с хозпостройками согласно судебным актам не опровергнуты;
  • истцу из-за утраты прав собственности на участок и домостроение с хозпостройками причинен реальный ущерб (расходы по приобретению другого домостроения либо оплаты и материалов и строительства нового);
  • восстановительная стоимость домостроения в 11 млн тенге по заключению экспертизы является минимальной и не соответствует рыночной стоимости в связи с ростом стоимости недвижимости за истекшие два года;
  • продавцом до настоящего времени не исполнено решение суда, взысканные около 1 млн тенге не выплачены, права истца не восстановлены;
  • не обоснован вывод о продаже всего дома, как основание для отказа в иске, т.к. за 1 млн тенге соседкой приобретены стройматериалы и забор;
  • полученная сумма не компенсирует убытки в 11 млн тенге, оставшаяся разница в 10 млн тенге никем не возмещена.

В итоге Верховный суд изменил постановление апелляции: с акимата в пользу истца взысканы 10 млн причиненного ущерба.

Ранее мы писали о том, что в Алматинской области 110 фермеров не могли получить свои субсидии.

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