Жительница Алматинской области построила дом на незаконно легализованной земле и лишилась его
Верховный cуд 5 июня 2024 года сообщил, что жительница Алматинской области обратилась с иском к госорганам о взыскании 11 млн тенге убытков в виде утраты рыночной стоимости приобретенного участка и возведенного дома.
"Истец в 2009 году купила участок у владельца (продавец), принадлежащий ему по решению комиссии по легализации от 2007 года и акта на право частной собственности на участок от 2008 года. Построила на участке жилой дом и легализовала его решением районной комиссии в 2015 году. Спустя год судом (по иску третьего лица) признаны недействительными решение о легализации, акт на право частной собственности, договор купли-продажи участка, а еще через два года – и решение о легализации дома, постановлено домостроение снести. По заключению эксперта, восстановительная стоимость жилого дома составляет 11 млн тенге", – говорится в сообщении ВС РК.
Суд первой инстанции частично взыскал ущерб с продавца – около 1 млн тенге, с аппарата акима района – 11 млн тенге.
Апелляция отказала в иске из-за построенного истцом домостроения, которое никем не снесено, находится в том же состоянии, как и при его использовании.
Дело дошло до судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда. Там установили:
- доводы истца о причинении убытков из-за прекращения ее прав на домостроение с хозпостройками согласно судебным актам не опровергнуты;
- истцу из-за утраты прав собственности на участок и домостроение с хозпостройками причинен реальный ущерб (расходы по приобретению другого домостроения либо оплаты и материалов и строительства нового);
- восстановительная стоимость домостроения в 11 млн тенге по заключению экспертизы является минимальной и не соответствует рыночной стоимости в связи с ростом стоимости недвижимости за истекшие два года;
- продавцом до настоящего времени не исполнено решение суда, взысканные около 1 млн тенге не выплачены, права истца не восстановлены;
- не обоснован вывод о продаже всего дома, как основание для отказа в иске, т.к. за 1 млн тенге соседкой приобретены стройматериалы и забор;
- полученная сумма не компенсирует убытки в 11 млн тенге, оставшаяся разница в 10 млн тенге никем не возмещена.
В итоге Верховный суд изменил постановление апелляции: с акимата в пользу истца взысканы 10 млн причиненного ущерба.
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